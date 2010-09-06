مهلت نقل و انتقالات مسابقات فوتبال لیگ دسته اول تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا بهروان رئیس سازمان لیگ آزادگان با اعلام این خبر افزود: پیش از این روز 18 شهریور به عنوان آخرین مهلت نقل و انتقالات تعیین شده بود ولی از آنجا که از 132 تیمی که زیرمجموعه سازمان لیگ آزادگان است تنها 10 باشگاه مدارک شان را ارسال کرده اند این زمان را به مدت یک هفته و تا 22 شهریور تمدید کردیم.

وی با اشاره به مشکلات باشگاه ها برای پرداخت حق عضویت و ورودی شرکت در مسابقات اظهار داشت: در جلساتی که با باشگاه های لیگ دسته اول داشتیم مقرر شد امسال در دریافت حق عضویت و ورودی مسابقات سخت گیری داشته باشیم اما متاسفانه از آنجا که بسیاری از باشگاه ها بدهی های سنگین دارند و یا ازکمیته انضباطی تعلیق شده اند چنین امکانی فراهم نشد.



رئیس سازمان لیگ آزادگان اضافه کرد: علاوه بر درخواست هیئت های فوتبال، برخی از تیم های لیگ یک نیز بدلیل اردوی تیم امید نتوانستند با بازیکنانی که در این مسابقات حضور دارند قرارداد امضا کنند.

بهروان یادآور شد: طی جلسه ای که با آقایان کفاشیان و نبی داشتیم قرار بر این شد که به خاطر این مشکلات و همچنین درخواست بسیاری از تیم ها مبنی بر رفت و آمد در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و عید فطر قرار شد مهلت نقل و انتقالات و ارسال مدارک تا روز دوشنبه 22 شهریور تمدید شود.

بهروان در ادامه گفت: به این ترتیب با توجه به تغییراتی که در برنامه سازمان لیگ آزادگان پیش آمده مسابقات لیگ یک با یک هفته تاخیرآغاز خواهد شد و امیدواریم تا تاریخ 22 شهریورکلیه تیم ها با مدارک کامل که شامل تسویه حساب مالی و انضباطی و دیگر مدارک نیاز در آئین نامه برگزاری مسابقات آغازگر رقابت های تحت پوشش سازمان لیگ آزادگان باشند.