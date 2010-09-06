به گزارش خبرنگار مهر، شاید مهمترین بازی در قاره کهن فردا سه شنبه بین تیمهای ملی فوتبال کره جنوبی و ایران در ورزشگاه جام جهانی سئول برگزار شود، دیداری که به میزبانی چشم بادامی ها در ورزشگاه جام جهانی سئول انجام خواهد شد.
- برنامه سایر دیدارهای دوستانه تیمهای آسیایی به شرح زیر است:
سه شنبه - 16/6/89
* ژاپن - گواتمالا، ساعت 15:15، ورزشگاه ناگای اوزاکا
* کره جنوبی - ایران، ساعت 15:30، ورزشگاه جام جهانی سئول
* چین - پاراگوئه، ساعت 16، ورزشگاه المپیک شهر نانجینگ
* استونی - استرالیا، ساعت 22:30، ورزشگاه آ. لی کوپ تالین
* بحرین - توگو، ساعت 22:30، ورزشگاه ملی منامه
* قطر - عمان، ساعت 22:30، ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه
* امارات - کویت، ساعت 22:30، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی
* لهستان - استرالیا، ساعت 23، ورزشگاه مایسکی کانین
* یمن - سوریه، ساعت 23، ورزشگاه صنعا
نظر شما