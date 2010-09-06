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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۵۳

تیم‌های آسیایی فردا در دیدارهای دوستانه به میدان می‌روند

تیم‌های آسیایی فردا در دیدارهای دوستانه به میدان می‌روند

تیم‌های ملی فوتبال آسیایی که برای حضور در جام ملت‌های 2011 آماده می شوند، فردا در دیدارهای تدارکاتی به میدان خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، شاید مهمترین بازی در قاره کهن فردا سه شنبه بین تیم‌های ملی فوتبال کره جنوبی و ایران در ورزشگاه جام جهانی سئول برگزار شود، دیداری که به میزبانی چشم بادامی ها در ورزشگاه جام جهانی سئول انجام خواهد شد.

- برنامه سایر دیدارهای دوستانه تیم‌های آسیایی به شرح زیر است:
سه شنبه - 16/6/89
* ژاپن - گواتمالا، ساعت 15:15، ورزشگاه ناگای اوزاکا
* کره جنوبی - ایران، ساعت 15:30، ورزشگاه جام جهانی سئول
* چین - پاراگوئه، ساعت 16، ورزشگاه المپیک شهر نانجینگ
* استونی - استرالیا، ساعت 22:30، ورزشگاه آ. لی کوپ تالین
* بحرین - توگو، ساعت 22:30، ورزشگاه ملی منامه
* قطر - عمان، ساعت 22:30، ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه
* امارات - کویت، ساعت 22:30، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی
* لهستان - استرالیا، ساعت 23، ورزشگاه مایسکی کانین
* یمن - سوریه، ساعت 23، ورزشگاه صنعا

کد مطلب 1146815

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