به گزارش خبرنگار مهر، شاید مهمترین بازی در قاره کهن فردا سه شنبه بین تیم‌های ملی فوتبال کره جنوبی و ایران در ورزشگاه جام جهانی سئول برگزار شود، دیداری که به میزبانی چشم بادامی ها در ورزشگاه جام جهانی سئول انجام خواهد شد.

- برنامه سایر دیدارهای دوستانه تیم‌های آسیایی به شرح زیر است:

سه شنبه - 16/6/89

* ژاپن - گواتمالا، ساعت 15:15، ورزشگاه ناگای اوزاکا

* کره جنوبی - ایران، ساعت 15:30، ورزشگاه جام جهانی سئول

* چین - پاراگوئه، ساعت 16، ورزشگاه المپیک شهر نانجینگ

* استونی - استرالیا، ساعت 22:30، ورزشگاه آ. لی کوپ تالین

* بحرین - توگو، ساعت 22:30، ورزشگاه ملی منامه

* قطر - عمان، ساعت 22:30، ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه

* امارات - کویت، ساعت 22:30، ورزشگاه آل نهیان ابوظبی

* لهستان - استرالیا، ساعت 23، ورزشگاه مایسکی کانین

* یمن - سوریه، ساعت 23، ورزشگاه صنعا