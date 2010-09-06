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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

شمار شرکتهای تولیدی حاضر در نمایشگاه پاییزه شیراز 16 درصد افزایش یافت

شمار شرکتهای تولیدی حاضر در نمایشگاه پاییزه شیراز 16 درصد افزایش یافت

شیراز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس با اشاره به نمایشگاه فروش پاییزه ویژه بازگشایی مدارس بیان کرد: شمار شرکتهای تولیدی در این نمایشگاه 16 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حبیب شکیبایی تصریح کرد: این نمایشگاه در سه سالن و در مساحتی به متراژ 11 هزار متر مربع فضای سرپوشیده با حضور 200 شرکت در قالب 250 غرفه محصولات خود را در زمینه های لوازم التحریر، پوشاک مدارس، کالای خواب، محصولات بهداشتی و شوینده ها و محصولات غذایی به عموم ارائه می شود.

وی عنوان کرد: 40 شرکت از نمایندگیهای کشورهای خارجی شامل چین، تایلند، امارات و ترکیه نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

به گفته مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس، نمایشگاه پائیزه مذکور از 20 لغایت 28 شهریور ماه از ساعات 16 تا 21 در شهرک گلستان شیراز پذیرای شهروندان خواهد بود.

کد مطلب 1146819

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