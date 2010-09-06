شمار شرکتهای تولیدی حاضر در نمایشگاه پاییزه شیراز 16 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حبیب شکیبایی تصریح کرد: این نمایشگاه در سه سالن و در مساحتی به متراژ 11 هزار متر مربع فضای سرپوشیده با حضور 200 شرکت در قالب 250 غرفه محصولات خود را در زمینه های لوازم التحریر، پوشاک مدارس، کالای خواب، محصولات بهداشتی و شوینده ها و محصولات غذایی به عموم ارائه می شود.

وی عنوان کرد: 40 شرکت از نمایندگیهای کشورهای خارجی شامل چین، تایلند، امارات و ترکیه نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

به گفته مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس، نمایشگاه پائیزه مذکور از 20 لغایت 28 شهریور ماه از ساعات 16 تا 21 در شهرک گلستان شیراز پذیرای شهروندان خواهد بود.