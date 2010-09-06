افزایش اشتغالزایی نیازمند تسهیل در سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر در ملارد، عبدالرضا شیخ الاسلامی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری ملارد در جمع خبرنگاران افزود: لازم است شرایط به گونه ای پیش رود که زیرساختها برای افزایش سرمایه گذاری فراهم شود زیرا اگر این اتفاق در یک منطقه بیفتد، میزان اشتغالزایی این منطقه گسترش چشمگیری پیدا می کند.

وی ادامه داد: اگر زیرساختهای مختلف از قبیل آب، برق، تلفن و راه در یک منطقه فراهم شود، سرمایه گذاران تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در آن منطقه نشان می دهند و به این سمت جذب می شوند.

این مسئول گفت: در چنین شرایطی، سرمایه گذار ترغیب به سرمایه گذاری در پروژه های مختلف می شود که این امر کمک می کند تا نیروی کار برای مشغول به کار شدن در این پروژه ها جذب شود.

افراد جویای کار را در شغلی که با توانایی ها تناسب دارد، جذب کنیم

وی اظهار داشت: این امر به معنای افزایش میزان اشتغالزایی است و به دنبال آن می توانیم افراد جویای کار را در شغلی که با توانایی ها و مهارتهای آنها تناسب دارد، جذب کنیم و آنها بتوانند شغل مناسب حال خود را پیدا کنند.

وزیر کار خاطرنشان کرذ: لازم است موانع افزایش میزان سرمایه گذاری در کشور کاهش یابد و همه دستگاه ها و ادارات ذیربط در این زمینه، هماهنگ با یکدیگر عمل کنند و تعاملها به بهترین شکل برقرار باشد.

یکی از توجهات جدی دولت، افزایش میزان اشتغالزایی است

وی یادآور شد: یکی از توجهات جدی دولت در سفرهای استانی، افزایش میزان اشتغالزایی است که این امر بدون تعامل و همکاری از سوی ادارات، دستگاه ها و نهادهای ذیربط عملی نمی شود.

این مسئول افزود: لازم است مردم را باور داشته باشیم و آنها را وارد امور کنیم زیرا در غیراینصورت، تلاشهای صورت گرفته به نتیجه مطلوب دست نخواهد یافت.

ارتقاء ملارد از بخش به شهرستان از امور مطلوب است

وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مصوبات و اموری که دولت برای شهرستان ملارد مصوب کرده اجرایی شده که از میان این امور می توان به مسئله ارتقا از بخش به شهرستان اشاره کرد.

وزیر کار اضافه کرد: در شهرستان ملارد اقدامات خوبی در جهت افزایش رفاه ساکنان منطقه انجام شده اما این اقدامات از نظر کمی و کیفی نیازمند ارتقا است تا بتوانیم به همه خواسته ها و نیازهای به حق مردم ملارد پاسخ دهیم.