وضعیت منابع آبی کرمان به حد هشدار رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد تربتی ظهر دوشنبه در جمع مسئولان استان کرمان در گزارشی وضعیت منابع آبی استان را بحرانی دانست و گفت: هم اکنون 62 شهر و 458 هزار مشترک آب در استان کرمان تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب قرار دارند که یک میلیون و 800 هزار نفر جمعیت شهری و برخی روستاشهرهای استان را شامل می شود.

وی یادآورشد: در استان کرمان در هر ثانیه هفت متر مکعب آب تولید می شود که 633هزار متر مکعب ظرفیت و گنجایش مخازن آب استان است که ظرفیت بهره برداری از آب هر ثانیه 98.5 درصد است و کل ظرفیت استفاده از آب در استان کامل شده است که همین مسئله ما را با مشکل مواجه کرده است که باعث افت منابع آب زیر زمینی استان و در برخی موارد ورود آبهای غیر شرب به منابع آب شرب شده است.

وی افزود: کاهش دبی آب به میزان هزار و سی شش لیتر در ثانیه در شهرهای استان وضعیت هشدار دهنده ای است که باید از طریق انتقال آب از دریای عمان به استان یا انتقال از سرشاخه ها هر چه سریعتر این مشکل برطرف شود

تربتی خاطر نشان کرد: میزان تولید آب در کرمان از 45حلقه چاه به 21حلق چاه کاهش یافته است که طبق پیش بینی ها تا سال آبی 90 نیز این مشکل ادامه خواهد داشت و کاهش بارندگی را شاهد خواهیم بود.

وی گفت: در پنج ماهه ابتدای سال جاری حدود 320 کیلومتر از شبکه آب استان را بازسازی کردیم که معادل تعهدات کاری ما در طول یک سال بود درحالی که در سال 88 حدود 740 کیلومتر از شبکه آبرسانی استان را توسعه و بازسازی کردیم.

تربتی گفت: طول شبکه توزیع آب در استان کرمان سه برابر شده است و تقریبا در همه شهرهای استان بحث مطالعاتی پروژه فاضلاب عملیاتی شده است و در ماهان و جوپار نیز به زودی به مرحله اجرایی طرح وارد می شوند.

وی افزود: تکمیل آب میان مدت شهر کرمان با افزایش 17حلقه چاه در سال جاری که هفت حلقه آن به زودی وارد مرحله بهره برداری می شود در دستور کار قرار دارد که در کنار آن تامین آب ارزوئیه و قلعه گنج نیز درحال اجراست.