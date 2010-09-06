گفتگوهای ملی فلسطین به پایان مذاکرات سازش موکول شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، منابع آگاه فلسطینی اعلام کردند که گفتگوهای ملی فلسطین تحت نظارت مصر به بعد از پایان مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی موکول شد.

این منابع بعید دانستند که مصر نیز برای تحقق آشتی ملی در فلسطین پیش از پایان مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی تحرکاتی انجام دهد.

این در حالی است که "منیب المصری" رئیس کمیته آشتی ملی فلسطین توقف کامل رایزنی ها برای برقراری آشتی ملی را رد و اعلام کرد که تصمیمی در این رابطه اتخاذ نشده، اما روند تحرکات برای تحقق آشتی ملی میان جنبش های فتح و حماس کندتر شده است.

خاطر نشان می شود مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم اشغالگر قدس پس از توقفی 10 ماهه، در روز دوم سپتامبر آتی (11 شهریور) با دیدار ابومازن و نتانیاهو در کاخ سفید از سر گرفته شد.

گفتگوهای ملی فلسطین که با هدف پایان دادن به اختلافات داخلی فلسطین از 20 اسفند سال 87 آغاز شده بود به خاطر مخالفت های مصر و تشکیلات خودگردان فلسطین با ملاحظات حماس به برخی بندهای توافقنامه آشتی ملی به حال تعلیق درآمده است.