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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۰۲

انصاریان:

نمایشگاه کتاب و نوشت افزار نشانگر رشد کمی و کیفی آموزش است

نمایشگاه کتاب و نوشت افزار نشانگر رشد کمی و کیفی آموزش است

برگزاری نمایشگاه کتاب و نوشت افزار در آستانه بازگشایی مدارس نشانگر رشد کمی و کیفی آموزش و توجه به کودکان و نوجوانان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه انصاریان نویسنده و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان با بیان این مطلب افزود: برگزاری نخستین نمایشگاه کتاب و نوشت افزار حرکتی مثبت و ارزشمند است چون ارائه مجموعه کتاب های آموزشی و کمک‌آموزشی از نیازهای مخاطبان کتاب به ویژه دانش آموزان است.

وی یادآور شد: در زمان تحصیل ما توجه‌ای که امروز به ادبیات و کتاب گروه سنی کودک و نوجوان می شود وجود نداشت و تنها کتابهای درسی مدرسه در اختیار دانش آموزان قرار می‌گرفت و کمبودهای زیادی در این زمینه وجود داشت.

مترجم کتاب "گوسفندی که عصبانی بود، خیلی عصبانی" با استقبال از برگزاری نمایشگاه "بوی ماه مهر" در آستانه سال جدید تحصیلی افزود: ارائه کتاب به صورت گسترده به ویژه در فضای نمایشگاهی، گام  بزرگ و مثبتی در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی است.
 

کد مطلب 1146828

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