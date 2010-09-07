به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم هم اکنون در خیابان ری در لوکیشن خانه نعیم ادامه دارد و دو روز دیگر به پایان می‌رسد، پس از آن فیلمبرداری در لوکیشن‌های بیمارستان، خوابگاه دختران و... دنبال می‌شود. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده فلیمبرداری پنجم مهرماه به پایان می‌رسد.

داستان "نسیان" که فیلمنامه آن را معتمدی نوشته درباره مردی است که طی تصادفی، دچار فراموشی می‌شود. عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: احمدرضا معتمدی، دستیار اول و برنامه‌ریز: مهدی قپانی، مدیر فیلمبرداری: علی لقمانی، عکاس: امیر عابدی، طراح صحنه و لباس: حسن روح‌پروری، طراح چهره پردازی: سعید ملکان، صدابردار: حسین بشاش.

احمدرضا معتمدی فیلمهای سینمایی "زشت و زیبا"، "قاعده بازی"، "دیوانه‌ از قفس پرید" و ... را در کارنامه دارد.