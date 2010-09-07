  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۵۶

فیلمبرداری "نسیان" پنجم مهرماه به پایان می‌رسد

فیلمبرداری "نسیان" پنجم مهرماه به پایان می‌رسد

فیلمبرداری فیلم سینمایی "نسیان" به کارگردانی احمدرضا معتمدی پنجم مهرماه در تهران به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم هم اکنون در خیابان ری در لوکیشن خانه نعیم ادامه دارد و دو روز دیگر به پایان می‌رسد، پس از آن فیلمبرداری در لوکیشن‌های بیمارستان، خوابگاه دختران و... دنبال می‌شود. با برنامه‌ریزی‌های انجام شده فلیمبرداری پنجم مهرماه به پایان می‌رسد.

داستان "نسیان" که فیلمنامه آن را معتمدی نوشته درباره مردی است که طی تصادفی، دچار فراموشی می‌شود. عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده و کارگردان: احمدرضا معتمدی، دستیار اول و برنامه‌ریز: مهدی قپانی، مدیر فیلمبرداری: علی لقمانی، عکاس: امیر عابدی، طراح صحنه و لباس: حسن روح‌پروری، طراح چهره پردازی: سعید ملکان، صدابردار: حسین بشاش.

احمدرضا معتمدی فیلمهای سینمایی "زشت و زیبا"، "قاعده بازی"، "دیوانه‌ از قفس پرید" و ... را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1146832

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها