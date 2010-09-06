"معرفی پرومته دربند" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب از سری کتابهای "تصویری از ادبیات کلاسیک جهان" است که در آنها 22 داستان برگزیده از کتاب مشهور و چهار جلدی"سیری در بزرگترین کتابهای جهان" به زبانی ساده و به اختصار برای خوانندگان بررسی می‌شود.

"پرومته در بند" نوشته آشیل داستان اسطوره‌ای خلقت انسان و عصیان او برای رسیدن به آگاهی و آزادی است. در اساطیر یونانی پرومته به دلیل اینکه آتش را به انسان داد مغضوب خدای خدایان قرار می‌گیرد. انسان همواره منفور ایزدان بوده است زیرا با به‌کار انداختن هوش خود ضد خدایان صف آرایی می‌کند.

منتقدان ادب و هنر برای سوگنامه "پرومته دربند" تفسیرهای بسیار نوشته‌اند. این تراژدی بدون شک نخستین اثر ارزشمند اندیشه انسان است که ساخته شده و از تمام امتیازات یک نمایشنامه قوی برخوردار است.

آشیل یا آسیخولوس در دوران زندگی هفتاد ساله خود در بین سالهای 525 تا 456 قبل از میلاد دوازده جایزه نخست را در ادبیات و هنر ربوده است. تا قبل از او نمایشنامه عبارت بود از یک بازیگر و گروه خوانندگان اما آشیل با افزودن بازیگران دیگر تعارضی دراماتیک را بنیان نهاد.

کتاب "معرفی پرومته در بند" با شمارگان3000 نسخه در 34 صفحه و به قیمت 1300 تومان منتشر شده است.

