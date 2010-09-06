اتحادیه های صنفی بوشهر نیازمند ساختمان اداری متمرکز هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید حسین حسینی محمدی بعد از ظهر دوشنبه در نشست مشترک سازمان بازرگانی، بانک ملت و روسای مجامع امور صنفی شهرستانهای بوشهر و دشتستان افزود: با گذشت 20 سال از زمان تاسیس و تشکیل اتحادیه های صنفی هنوز این اتحادیه ها از داشتن امکانات اولیه نظیر ساختمان اداری متمرکز محروم هستند.

وی اظهار داشت: نبود زمین مناسب جهت احداث محل اتحادیه و مجمع و نبودن تجهیزات اولیه باعث شده تا اتحادیه ها نتوانند مشکلات و مسائل صنوف را به خوبی پیگیری و احصاء کنند .

حسینی گفت: با پیگیری های انجام شده از طرف وزارت بازرگانی در این خصوص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به بانکهای عامل در استانها اعلام کرده با همکاری مناسب با مجموعه صنوف و اتحادیه ها زمینه ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیان فراهم شود .

رئیس مجمع امور صنفی شهر ستان بوشهر نیز گفت در استان بوشهر 27 هزار واحد صنفی فعالیت می کنند که همه این صنوف با پیگیری های مجامع امور صنفی حسابهای خود را در شعب مختلف بانک ملت متمرکز کرده اند.

مصطفی گراشی با اشاره به اینکه کمبود امکانات و تجهیزات فعالیت مطلوب اتحادیه ها و مجامع امور صنفی را تحت شعاع قرار داده است، افزود: با وجود تمرکز حساب بازاریان در شعب بانک ملت خواستار همکاری لازم از سوی این بانک در ارائه تسهیلات با هدف کاهش مشکلات و تامین امکانات مناسب اتحادیه ها هستیم.