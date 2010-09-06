به گزارش خبرنگارمهر، حمید سوریان کشتی گیر وزن 55 کیلوگرم کشورمان پس از استراحت در دور اول، در دور دوم حریفی از الجزایر را در دو تایم با نتیجه 8 بر صفر شکست داد تا در دور سوم به مصاف ونکوف از بلغارستان برود.

در وزن 66 کیلوگرم سعید عبدولی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم حریفی از پرتغال را در دو تایم و بانتیجه 12 بر صفر شکست داد تا در دور سوم به مصاف لورینچ از مجارستان برود.

در وزن 96 کیلوگرم نیز امیر علی اکبری پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل سالادزه از ازبکستان در دو تایم با نتیجه دو برصفر پیروزی رسید تا در دور سوم به مصاف برنده مبارزات کشتی گیران مصر و گرجستان برود.

رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای 15 تا 17 شهریورماه در سالن المپیک شهر مسکو برگزار می شود.