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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۵:۲۸

کشتی قهرمانی جهان - روسیه/

سوریان، عبدولی و علی‌اکبری با پیروزی آغاز کردند

سوریان، عبدولی و علی‌اکبری با پیروزی آغاز کردند

رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان از ظهر امروز دوشنبه در مسکو روسیه آغاز شد که حمید سوریان، سعید عبدولی و امیر علی اکبری مبارزات خود را با پیروزی آغاز کردند.

به گزارش خبرنگارمهر، حمید سوریان کشتی گیر وزن 55 کیلوگرم کشورمان پس از استراحت در دور اول، در دور دوم حریفی از الجزایر را در دو تایم با نتیجه 8 بر صفر شکست داد تا در دور سوم به مصاف ونکوف از بلغارستان برود.

در وزن 66 کیلوگرم سعید عبدولی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم حریفی از پرتغال را در دو تایم و بانتیجه 12 بر صفر شکست داد تا در دور سوم به مصاف لورینچ از مجارستان برود.

در وزن 96 کیلوگرم نیز امیر علی اکبری پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل سالادزه از ازبکستان در دو تایم با نتیجه دو برصفر پیروزی رسید تا در دور سوم به مصاف برنده مبارزات کشتی گیران مصر و گرجستان برود.

رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای 15 تا 17 شهریورماه در سالن المپیک شهر مسکو برگزار می شود.

کد مطلب 1146842

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