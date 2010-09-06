سرمایه گذاری مطلوب در مناطق محروم زنجان صورت نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در ستاد سرمایه گذاری استان زنجان افزود: با یک نگاه کلی به امر توسعه استان، می توان این نکته را دریافت که سرمایه گذاریهای صورت گرفته در استان طی سالهای گذشته در کریدوری که از ابهر شروع و با زنجان ختم می شود، صورت گرفته و در مناطق غربی، شمالی و جنوبی زنجان هیچ گونه سرمایه گذاری جدی صورت نگرفته است.

به گفته رئوفی نژاد در مناطق شمالی و جنوبی استان، شهرستان های برخوردار و دارای ظرفیت مناسبی همچون طارم و ماهنشان وجود دارد که می توان در این مناطق سرمایه گذاری نمود. اما با مراجعه به این شهرستان ها متوجه می شویم که آنها عاری از هر گونه سرمایه گذاری هستند.

وی ادامه داد: اگر هم در گذشته این رویکرد یعنی عدم توجه به مناطق محروم وجود داشته، هم اکنون این رویکرد در استان وجود ندارد زیرا تمامی زیر ساخت های لازم برای انجام یک سرمایه گذاری در تمامی مناطق استان فراهم شده و بسیاری از مزایایی که به تبع این موضوع در این مناطق اتفاق می افتد، از قِبَل نگاهی است که به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته استان وجود دارد.

رئوفی نژاد مناطق محروم موجود در استان را در مقایسه با دیگر استان ها محروم تر دانست و افزود: با حرف زدن نمی توان به مناطق محروم رسیدگی کرد، بلکه کار و هنر مدیران این باید باشد که توجه جدی را به مناطق کمتر برخوردار استان داشته باشند البته به نظر می رسد که هم اکنون نیز برخی مناطق محروم استان در حال رها شدن و بی توجهی است که مدیران باید به این موارد، دقت لازم را داشته باشند.

استاندار زنجان با بیان اینکه هم اکنون در زنجان، ابهر و خرمدره زمینی برای واگذاری به متقاضیان جهت انجام سرمایه گذاری وجود ندارد، یادآور شد: البته اگر متقاضی برای حضور در این مناطق وجود دارد، خود آنها باید زمین تهیه کنند و سپس به تغییر کاربری آن اقدام نمایند.

رئوفی نژاد افزود: همچنین تمامی زیر ساخت های لازم در مناطق محروم نیز در حال انجام است و به کسانی که تمایل به حضور در این مناطق دارند، امتیازات خاصی اعطا خواهد شد.

وی خواستار انجام تمام امور مربوط به سرمایه گذاری در مرکز خدمات سرمایه گذاری استان شد و گفت: در صورت اینکه دستگاه های متولی در این زمینه همکاری لازم را انجام ندهند، مدیر آن دستگاه توبیخ خواهد شد و با دستگاه های متخلف برخورد لازم صورت خواهد گرفت. زیرا هیچ مدیری حق ندارد بر سر راه توسعه استان خلل ایجاد کند.