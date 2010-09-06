زمان توزیع کارت و برگزاری آزمون جامع دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، داوطلبان برای مشاهده و پرینت از کارت باید به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند و با وارد کردن اطلاعات شخصی (شامل نام خانوادگی ونام ، شماره شناسنامه و تاریخ تولد) و یا نام خانوادگی، نام و کد رهگیری یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون تهیه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

داوطلبان درصورت وجود نقص احتمالی باید از ساعت 8 تا 12 و 14 تا 18 روز پنجشنبه 25 شهریورماه به حوزه های‌ رفع نقص کارت مراجعه کنند.

ضمنا براساس برنامه زمانی پیش بینی شده، آزمون جامع وارزیابی حرفه ای دانشگاه جامع علمی- کاربردی راس ساعت 9 صبح روز جمعه 26 شهریورماه در 32 شهرستان مختلف کشور برگزار خواهد شد.