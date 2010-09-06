رازانی جایگزین سیاردشتی در اجرای "ماکاندو" شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این جابهجایی از 16 تا 24 شهریورماه انجام میشود و از آن پس سیاردشتی دوباره ایفای نقش خود را بر عهده میگیرد. سیاردشتی در نمایش "ماکاندو" به کارگردانی آزاده انصاری بازیگر نقش "پلایو" در قصه مارکز است که علاوه بر بازی، عروسک پلایو را هم هدایت میکند.
سینا رازانی از ابتدای اجرای رپرتواری "ماکاندو" در تماشاخانه ایرانشهر به تمرین نقش خود پرداخته و هرشب بیننده اجرای اثر بوده است. "ماکوندو" براساس قصهای از مارکز توسط آرش پارساخو برای نمایش صحنهای عروسکی اقتباس شده و در آن بازیگرانی چون سیامک صفری، افسانه ماهیان، فرزین محدث، هومن خدادوست، مرضیه ایمانخانی، فرزانه عاقلی، نسیم یاقوتی و آزاده انصاری بازی و عروسک گردانی میکنند.
"ماکوندو" هر روز ساعت 19:15 در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه میرود.
به دلیل اجرای خارج از کشور نمایش "کالیگولا" و همراهی رامین سیاردشتی در این اثر، سینا رازانی به مدت 9 شب جایگزین سیاردشتی در اجرای نمایش "ماکوندو" شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این جابهجایی از 16 تا 24 شهریورماه انجام میشود و از آن پس سیاردشتی دوباره ایفای نقش خود را بر عهده میگیرد. سیاردشتی در نمایش "ماکاندو" به کارگردانی آزاده انصاری بازیگر نقش "پلایو" در قصه مارکز است که علاوه بر بازی، عروسک پلایو را هم هدایت میکند.
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