به گزارش خبرگزاری مهر، افشین پیروانی در خصوص اتفاقات و حواشی اخیر باشگاه استیل آذین گفت: بروز این اختلافات و اتفاقات در هر تیمی طبیعی است. مهم این بود که همه چیز در درون خانواده حل شد و اجازه ندادیم این موضوع به تیم لطمه بزند.
وی با بیان اینکه انتظارات از استیل آذین بالاست، ادامه داد: اهالی فوتبال هر نتیجهای به جز پیروزی را برای تیم ما ناکامی میدانند، هر چند خیلی از مشکلات فنی را نمیتوانیم انکار کنم اما هنوز تا پایان لیگ راه زیادی مانده و شک ندارم با استیل آذین روزهای خوبی را تجربه خواهیم کرد و به آنچه که میخواهیم، میرسیم.
مربی تیم فوتبال استیل آذین خاطرنشان کرد: اجازه نمی دهیم هدایتی از فوتبال و استیل آذین جدا شود. فوتبال ما به امثال هدایتی نیاز دارد. شما چه کسی را سراغ دارید اینگونه از جیب خود برای فوتبال هزینه کند. بزودی اعضای کادر فنی و بازیکنان در نشستی با مالک باشگاه شرکت میکنند تا وی در تصمیمش تجدید نظر کند.
وی با بیان اینکه از این هفته آنچنان در بازیهای لیگ ظاهر میشویم که هدایتی برای ماندن دلگرمتر شود، تاکید کرد: خیلیها اگر مسئولان از جیبشان هزینه نکنند، توان اداره یک تیم محلی را ندارند. به نظرم هدایتی مانند خیلی از مدیران نیست که با پول بیت المال برای خود شهرت کسب کنند.
پیروانی در مورد جدایی آجورلو و بازگشت مهریزی به استیل آذین اظهار داشت: آجورلو در حد توانش برای تیم استیل آذین زحمت کشید. وی دوست داشت تیم بهترین نتایج را کسب کند. مهریزی هم سابقه مدیریت در استیل آذین را دارد و با جو تیم آشناست. بطور قطع هدف مهریزی چیزی جز موفقیت تیم نیست و تلاشهای لازم را انجام می دهد.
وی با اشاره به اینکه قواعد یک باشگاه حرفهای در استیل آذین حاکم است، افزود: 90 درصد بازیکنان تیم حق و حقوشان را دریافت کردهاند و شک ندارم جزو معدود تیمهایی هستیم که مسئولان به تعهدات مالی خود به خوبی عمل کردهاند.
پیروانی خاطر نشان کرد: آنهایی که از شنیدن خبرها اخیر باشگاه استیل آذین خوشحال شدند بهتر است به فکر جمع کردن تیم خود باشند که با کسب 2 یا 3 پیروزی روی تمام مشکلاتشان را سرپوش گذاشتهاند.
مربی تیم فوتبال استیل آذین در مورد طلبش از پرسپولیس تصریح کرد: هنوز از دوران بازیگریام 30 میلیون تومان طلب دارم، حتی من از دوران مربیگریام 100میلیون تومان دیگر طلبکارم که متاسفانه برای دریافت آن کسی پاسخگو نیست. با این حال دوستان همه این مسائل را فراموش کردهاند و دم از مشکلات استیل آذین می زنند.
وی در پاسخ به این پرسش که "شایعه سرمربیگری شما به همراه مدیر فنی شدن علی پروین در تیم استیل آذین صحت دارد؟"، اضافه کرد: خودتان می گویید شایعه پس بهتر است به این مسائل توجهی نداشته باشید. تیم در حال حاضر سرمربی دارد و وظیفه من به عنوان یک همکار حکم می کند آنچه از دستم برمی آید، انجام دهم تا تیم بهترین نتیجه را بگیرد.
پیروانی در پایان در مورد دیدار هفته جاری تیم فوتبال استیل آذین با صبای قم گفت: صبا یکی از تیمهای خوب لیگ برتر است که توسط مربی با دانشی مانند یاوری هدایت می شود. برای صباییها احترام خاصی قائلم ولی این مسائل دلیل نمیشود تا مقابل آنها هدفی جز پیروزی داشته باشیم. با تمام قدرت به مصاف تیم صبا می رویم تا با کسب پیروزی شادی دشمنانمان را به غم و عزا تبدیل کنیم.
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