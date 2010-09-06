به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، اسدالله محمد‌پور ظهر دوشنبه در بازدید از آثار تاریخی شهر خوسف افزود: بررسی‌ های لازم در این زمینه انجام شده که در صورت تصویب و پس از مرمت بنا امور اجرایی موزه در آینده آغاز می‌ شود.

وی افزود: خانه سالاری یکی از بناهای ماندگار و تاریخی شهر خوسف و در بافت قدیم این شهر، جنب آب انبار مهربان قرار دارد که با شماره 13128 در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی تصریح کرد: در ورودی ایوان با طاق جناقی و توسط راهروی ورودی تحت زاویه 90 درجه به حیاط منتهی می‌شود که این بنا دارای حیاط مرکزی بوده و اتاق‌های آن از کف حیاط مرتفع‌تر ساخته شده‌اند.

محمد ‌پور اظهار داشت: زیباترین بخش بنا ایوان غربی است که در غرب ایوان شومینه مشبک و زیبایی قرار داشته و بر بالای آن کانال مشبک تعبیه شده که به طور مستقیم هوای خنک را از بادگیر گرفته و به داخل ایوان هدایت می ‌کند.

وی بیان داشت: این ایوان به طرز زیبایی از دو طرف توسط طاق و تویزه و در قسمت مرکزی با گنبد چهارطاق مسقف شده که این قسمت به مقرنس‌هایی مزین شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی گفت: پس از مذاکرات و پیگیری‌های متوالی برای خرید این خانه تاریخی، خانه نامبرده در سال جاری توسط اداره ‌کل میراث فرهنگی‌، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی خریداری و به تملک این اداره ‌کل درآمد.

محمد‌پور همچنین در ادامه خاطرنشان کرد: در راستای حراست از ابنیه تاریخی خانه تاریخی یزدانی در سرایان احیا و مرمت می ‌شود.

وی افزود: به منظور حفظ و حراست از آثار و ابنیه تاریخی و در راستای احیا و بهره‌ برداری از خانه تاریخی یزدانی نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سرایان از نیمه دوم مردادماه سال جاری از محل اعتبارات استانی اقدام به مرمت این بنا کرده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی اظهار داشت: سبک‌ سازی، بام‌ سازی مجدد بام بنا، کف ‌سازی حیاط مرکزی و اتاق‌ها و مرمت اندود گچ داخلی بنا بر پایه اصول و شیوه‌های علمی صورت می ‌گیرد.

محمد‌پور ادامه داد: این بنای ارزشمند تاریخی با شماره ثبت 23909 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.