استقلال محکوم به شکست مس است/ با مرفاوی مشکلی ندارم

آرش برهانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار آبی پوشان برابر مس کرمان گفت: بازی با مس یکی از دیدارهای سخت استقلال در لیگ برتر خواهد بود.

وی با اشاره به شناخت صمد مرفاوی از تیم استقلال گفت: آقای مرفاوی با توجه به سابقه هدایت تیم استقلال شناخت خوبی از این تیم دارد و انگیزه‌های زیادی هم برای بازی مقابل تیم ما خواهد داشت. او می خواهند خیلی از مسائل را در این دیدار ثابت کند.

مهاجم تیم فوتبال استقلال از انگیزه های این تیم برای شکست مس کرمان گفت و افزود: ما در این بازی محکوم به شکست مس هستیم، چرا که با این پیروزی می توانیم شرایط خود را در جدول بهبود بخشیده و به صدر جدول نزدیک شویم.

برهانی در پاسخ این سئوال که "با توجه به مشکلاتی که سال گذشته با مرفاوی داشتید آیا به نیمکت مس خواهید رفت؟"، گفت: در ورزش یاد گرفته‌ام که همیشه به بزرگتر خود احترام گذاشته و برای کسی که برایم زحمت کشیده ارزش بسیاری قائل شوم. من هیچ مشکلی با مرفاوی ندارم و حتما برای دیدار او به سمت نیمکت مس خواهم رفت.

مهاجم تیم استقلال که اصالتا کرمانی است، احساس خود از رویارویی با تیم زادگاهش را چنین توصیف کرد: قطعا باید بپذیریم بازی در مقابل هواداران مس کرمان بسیار سخت است. من در مقابل تیم زادگاهم قرار می گیرم و امیدوارم این بازی، بازی بسیار خوبی باشد. من مردم کرمان را دوست دارم و برای آنها احترام خاصی قائلم و همیشه برای آنها آرزوی موفقیت و سلامت کرده‌ام اما باید بپذیریم که فوتبال ما حرفه‌ای است و من موظفم با تمام توان برای تیم خود بازی کنم.

تیم فوتبال مس کرمان در هفته هشتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه شهید باهنر کرمان میزبان تیم استقلال تهران خواهد بود.