نانوایان هرمزگانی آموزشهای فنی و حرفه ای می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هاشمی در جلسه شورای آرد و نان استان اظهار داشت: نان یک کالای اساسی و استراتژیک است که نقش و اهمیت غیرقابل انکاری در زندگی و معیشت روزانه شهروندان و خانواده ها ایفا می کند.

استاندار هرمزگان گفت: باید به سمتی برویم که بین قیمت نان و کیفیت آن توازن و تعادل ایجاد شود و برای بهینه سازی و ساماندهی آن نیز کار کارشناسی صورت گیرد.

هاشمی افزود: هدف نهایی در عرضه این کالا باید رساندن و تحویل نان مرغوب و با کیفیت به مردم باشد که تحقق این هدف نیازمند فراهم کردن زمینه ها و بسترهای لازم است.

استاندار تصریح کرد: باید نانوایانی را تشویق کنیم که کیفیت نان را جدی بگیرند و در این راستا باید تعدادنانوایی های آزادپز راافزایش و تقویت کنیم واگر نیاز باشد تسهیلات لازم به آنان پرداخت شد.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های متولی و مجری امر تولید نان در استان با تشکیل کمیته‌ای بهینه سازی نان و نانوایی در اسرع وقت به صورت ویژه طرح ارتقای کیفیت نان تولیدی در استان و رفع نواقص و موانع پیش روی این مشکل را برعهده بگیرند.

وی در ادامه اضافه کرد: نماینده استاندار، فرماندار شهرستان، نماینده اصناف، نماینده بهداشت و درمان اعضای کمیته بهینه سازی نان و نانوایی با مسئولیت رئیس هیئت و مدیر عامل منطقه 6 غله تشکیل می دهند.

هاشمی خاطرنشان کرد: نانوایی ها باید از سیاست های دولت در حوزه آرد و نان تبعیت کنند و به صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت نان یا پائین آوردن وزنه چانه نکنند.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر قرار است در آینده نزدیک به تناسب کیفیت نان ، قیمت آن نیز افزایش یابد این امر باید با یک شیب ملایم صورت گیرد که فشاری بر شهروندان عزیز استان وارد نشودومسئولین متولی در جهتی که منافع عمومی مردم تأمین شود حرکت نمایند.