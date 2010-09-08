به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان پرویز مظلومی که باید روز جمعه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان به مصاف تیم مس بروند، عصر امروز چهارشنبه در زمین صنایع دفاع آخرین تمرین خود را برگزار کردند که در همان دقایق ابتدایی محمد محمدی دروازه بان آبی پوشان دچار مصدومیت از ناحیه کمر شد.

محمدی که به تازگی از مصدومیت رهایی یافته بود، به دلیل احساس درد شدید در ناحیه کمر نتوانست به تمرین ادامه دهد و به بیرون از زمین رفت تا تحت معاینه و مداوای کادر پزشکی قرار بگیرد.

در تمرین امروز استقلال حنیف عمران زاده و ایمان مبعلی دو بازیکن ملی پوش این تیم نیز حضور داشتند که عمران زاده همراه با سایر بازیکنان تمرین کرد اما پرویز مظلومی به این توجیه که مبعلی خسته است و احتمال تشدید مصدومیتش از ناحیه پا وجود دارد، به ان بازیکن اجازه تمرین نداد.

تمرین امروز آبی پوشان در غیبان محسن یوسفی ، امیدرضاروانخواه و هادی شکوری که مصدوم هستند برگزار شد. میلاد میداودی نیز که دچار مصدومیت شده است با لباس شخصی در محل تمرین حضور داشت و بعید به نظر می رسد به دیدار با مس کرمان برسد.

دیدار تیم های فوتبال استقلال و مس کرمان در هفته هشتم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر ساعت 18:45 دقیقه روز جمعه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.