40 درصد محصولات صادره از آذربایجان غربی کشاورزی و باغی است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، ابراهیم حقجو بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بانک کشا ورزی آذربایجان‌غربی افزود: با بهره‌برداری از پایانه مرزی تمر‌چین صادرات انواع محصولات کشاورزی و صنعتی آذربایجان‌غربی 98 درصد افزایش یافته است.

وی رتبه استان در زمینه واگذاری تسهیلات بانکی به حوزه کشاورزی را 10 عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به قابلیت‌های فراوان آذربایجان‌غربی در حوزه کشاورزی، باید در راستای بهره برداری بهینه از پتانسیلهای این حوزه اقدامات و برنامه ریزی های لازم انجام شود.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی استانداری آذربایجان‌غربی توسعه کشاورزی را در گروی توسعه سیستم بانکی دانست و خاطر نشان کرد: سیلوی مهاباد با ظرفیت 75 هزار تن گندم هم‌اکنون در حال احداث است که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری به مرحله بهره‌برداری برسد.

وی ادامه داد: این سیلو در جنوب استان برای برطرف کردن نیاز شهرستان‌های همجوار به این مکان احداث می‌شود.

پرداخت 51 هزار مورد تسهیلات اشتغالزایی به کشاورزان آذربایجان غربی

مدیرکل سابق بانک کشاورزی آذربایجان غربی هم در این مراسم با اشاره به اینکه تا کنون 51 هزار و 360 فقره تسهیلات بانکی برای اشتغالزایی به کشاورزان آذربایجان غربی پرداخت شده، گفت: تاکنون تسهیلات اشتغالزایی به ارزش ریالی بیش از 20هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده تا با گسترش فعالیت اقتصادی یا راه‌اندازی واحد تولیدی جدید فرصت شغلی برای جوانان این استان فراهم شود.

بهمن عطا با بیان اینکه 90 درصد تسهیلات مذکور به فعالان عرصه کشاورزی و 10 درصد از تسهیلات نیز به تلاشگران حوزه‌های مختلف اعم از دام و طیور و شیلات پرداخت شده، بیان داشت: در سطح استان 804 هزار هکتار زمین زراعی وجود دارد که از این میزان 400 هزار هکتار به صورت دیمی توسط کشاورزان به زیر کشت می‌رود.

این مسئول با اشاره به کشت و تولید بیش از 46 نوع محصول متنوع زراعی در استان، اظهار داشت: عمده ‌ترین محصولات کشاورزی استان گندم، چغندرقند، یونجه و سیب است.