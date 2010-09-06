تقویت فعالیتهای قرآنی در سالم سازی جامعه موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی بعد از ظهر دوشنبه و در جریان دیدار با مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان، اظهار داشت: باید زمینه های لازم برای افزایش فعالیت های قرآنی در راستای سالم سازی هر چه بیشتر جامعه و مقابله با تهاجم همه جانبه غرب فراهم شود.

وی با اشاره به لزوم توسعه و تقویت فعالیت های فرهنگی و دینی در استان کردستان، بیان داشت: استان کردستان پتانسیلها و توانمندی های بسیار خوبی در حوزه ها فرهنگی و دینی داراست که با برنامه ریزی اصولی می توان ضمن بهره برداری از این پتانسیلها زمینه را برای حضور و مشارکت هر چه بیشتر مردم در این عرصه ها فراهم کرد.

استاندار کردستان با اشاره به فعالیت های مناسب اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان در راستای توجه به فعالیت های فرهنگی و دینی، عنوان کرد: استانداری کردستان آمادگی لازم برای حمایت از برنامه های تبلیغات اسلامی را داراست و در این راستا باید هماهنگی و برنامه ریزی واحدی نیز در دستور کار سایر سازمانها و نهادهای متولی این بخش قرار گیرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان نیز در این دیدار با اشاره به توانمندی های استان در تمامی بخشها به ویژه فرهنگی و دینی، خاطرنشان کرد: اداره کل تبلیغات اسلامی استان با هدف بوم سازی و توجه بیشتر به نیازهای مردم این منطقه برنامه ریزی خاصی را در دستور کار خود قرار داده است.