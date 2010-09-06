24میلیارد ریال به الکترونیکی شدن سازمان ثبت احوال هرمزگان اختصاص یافت

محمد حسن پرآور در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با تاکید بر الکترونیکی شدن امور سازمان ثبت احوال استان بیان داشت: دولت نهم و دهم در حوزه ثبت احوال اعتبارات خوبی را پیش بینی کرده و در این راستا 24میلیارد ریال برای الکترونیکی شدن اقدامات سازمان ثبت احوال در نظر گرفته شده که برنامه های مهم از جمله آرشیو الکترونیکی اسناد هویتی، صدور شناسامه های مکانیزه و کارت ملی هوشمند می باشد که 3 میلیارد و500 میلیون ریال نیز برای کارت هوشمند اختصاص یافته است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان در ادامه با بیان اینکه آماربرداری صحیح به ویژه آمار جمعیتی میتواند از اساس و پایه یک جامعه توسعه یافته قرار گیرد، اظهار داشت: آمار جمعیتی هر چه سهل الوصولتر و به روزتر باشد نقش تاثیرگذارتری در تدوین برنامهها و تصمیمگیریها دارد.
وی با اشاره به اقلیم ویژه استانهای جنوبی و به ویژه هرمزگان ضمن تقدیر از سازمان ثبت احوال کشور برای جمع آوری اسناد سجلی به صورت الکترونیک، ابراز داشت: به دلیل رطوبت بالا ی هوا در اینگونه استانها اسناد سجلی به طور مداوم در خطر نابودی و از بین رفتن قرار دارند.
معاون سیاسی امینی استاندار هرمزگان با بیان اینکه در دور سوم سفر ریاست جمهوری به هرمزگان اعتباری معادل 42 میلیارد ریال در راستای الکترونیکی شدن آرشیو و اسناد سجلی مصوب شده است، یادآور شد: اعتباری معادل 350 میلیون تومان به زودی در همین راستا ابلاغ و در اختیار ثبت احوال استان قرار میگیرد.
پرآور با بیان اینکه 92.8 درصد از موالید در هرمزگان در زمان تعیین شده به ثبت میرسد، بیان داشت: 83.4 درصد از موارد فوتی در هرمزگان ثبت میشود و باید مسئولان مربوطه توجه داشته باشند تا عقب افتادگیها در این آمار جبران کنند چرا که برخورداری از آمار سوءاستفاده را کاهش و برنامهریزان را یاری میدهد.
وی ادامه داد: در همین راستا باید از سامانههای پیام کوتاه، خانههای بهداشت، دهیاری و بخشداریها نیز یاری گرفت.
وی همچنین با بیان اینکه به نظر اینجانب ثبت وقایع حیاتی علاوه بر چهار مورد ثبت تولد، مرگ، ازدواح و طلاق میتواند ثبتآمار مهاجرت را نیز در کنار خود داشته باشد، گفت: ثبت آمار مهاجرتهای مختلف در یک بانک قابل دسترسی از مطالبات همیشگی برنامهریزان در استانهای مهاجرت پذیری همانند هرمزگان است.
پرآور با اشاره به اینکه در زمینه ثبت وقایع حیاتی نیز گام های بلندی برداشته شده است گفت: تا رسیدن به نقطه ایده آل هنوز فاصله هست ودراین راستا سامانه پیامک ثبت احوال در دست راه اندازی است.
