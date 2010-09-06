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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۰۴

کشتی قهرمانی جهان -روسیه

سوریان و علی اکبری به جمع هشت کشتی گیر برتر راه یافتند

سوریان و علی اکبری به جمع هشت کشتی گیر برتر راه یافتند

حمید سوریان و امیر علی اکبری، فرنگی کاران اوزان 55 و 96 کیلوگرم کشورمان امروز دوشنبه در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان که در شهر مسکو جریان دارد با کسب دو پیروزی به جمع هشت کشتی گیر برتر اوزان خود راه یافتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سوریان کشتی گیر وزن 55 کیلوگرم کشورمان پس از استراحت در دور نخست در دورهای دوم و سوم به ترتیب کشتی گیرانی از الجزایر و بلغارستان را شکست داد تا در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف برنده جدال کشتی گیرانی از گرجستان و فنلاند برود.

امیر علی اکبری نیز پس از استراحت در دور نخست در دور دوم و سوم حریفانی از ازبکستان و مصر را شکست داد تا در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف برنده مبارزه کشتی گیرانی از جمهوری چک و بلغارستان برود.

همچنین سعید عبدولی کشتی گیر فرنگی کار وزن 66 کیلوگرم کشورمان پس از استراحت در دور اول، در دور دوم حریفی از پرتغال را شکست داد اما در دور سوم مقابل "لورینچ" از مجارستان مغلوب شد و باید منتظر دیدارهای این حریف مجارستانی باشد تا در صورت حضور وی در دیدار فینال شانس کسب مدال برنز را داشته باشد.

کد مطلب 1146919

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