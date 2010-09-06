سوریان و علی اکبری به جمع هشت کشتی گیر برتر راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سوریان کشتی گیر وزن 55 کیلوگرم کشورمان پس از استراحت در دور نخست در دورهای دوم و سوم به ترتیب کشتی گیرانی از الجزایر و بلغارستان را شکست داد تا در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف برنده جدال کشتی گیرانی از گرجستان و فنلاند برود.

امیر علی اکبری نیز پس از استراحت در دور نخست در دور دوم و سوم حریفانی از ازبکستان و مصر را شکست داد تا در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف برنده مبارزه کشتی گیرانی از جمهوری چک و بلغارستان برود.

همچنین سعید عبدولی کشتی گیر فرنگی کار وزن 66 کیلوگرم کشورمان پس از استراحت در دور اول، در دور دوم حریفی از پرتغال را شکست داد اما در دور سوم مقابل "لورینچ" از مجارستان مغلوب شد و باید منتظر دیدارهای این حریف مجارستانی باشد تا در صورت حضور وی در دیدار فینال شانس کسب مدال برنز را داشته باشد.