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۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۲۰:۴۲

ابوالغیط برقراری سازش را به نفع تمام منطقه دانست

ابوالغیط برقراری سازش را به نفع تمام منطقه دانست

وزیر امور خارجه مصر با ادعای اینکه برقراری سازش میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی به نفع تمام منطقه از جمله ملت فلسطین است هزینه مادی آن را 40 تا 50 میلیارد دلار اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط، احمد ابوالغیط گفت: این مبلغ می تواند به اوضاع مردم فلسطین که منتظر دولت مستقل خود هستند سر وسامان دهد.

وی مدعی شد: برقراری صلح میان فلسطینیها و اسرائیل به نفع طرفین وهمچنین تمام منطقه است.

ابوالغیط افزود: بیست و ششم ماه جاری که مصادف با پایان توقف شهرک سازی از سوی اسرائیل است اولین آزمایش برای جدیت این رژیم در دستیابی به صلح است و ممکن است که این روز پایانی بر مذاکرات باشد.

وی تاکید کرد: احتمال دارد در صورتی که اسرائیلیها شهرک سازی را از سر بگیرند فلسطینیها مذاکرات مستقیم را متوقف کنند.

وزیر امور خارجه مصر با اشاره به میزان جدی بودن رژیم صهیونیستی در مذاکرات گفت: اسرائیلیها در ظاهر دم از همکاری می زنند اما در واقعیت کار خاصی انجام نداده اند.

وی درباره تلاشهای آمریکا در برگزاری مذاکرات میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی افزود: نقش ایفا نکردن اتحادیه اروپا به زیان مذاکرات است زیرا 70 درصد حمایتها از تشکیلات خودگردان مربوط به اتحادیه اروپاست.

کد مطلب 1146935

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