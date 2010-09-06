18 کانون فرهنگی در مساجد پارس آباد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، التفات خدابنده بعد از ظهر دوشنبه در همایش تجلیل از قاریان قرآن و فعالان مساجد این شهرستان اظهار داشت: شهرستان پارس‌آباد در سال گذشته رتبه برتر کانونهای مساجد استان را کسب کرده است.

وی اضافه کرد: این مهم با تخصیص اعتبارات مناسب، اجرای برنامه های ابلاغی، کسب نتایج مطلوب در برنامه های اجرا شده و نیز تلاش و برنامه ریزی مسئولان مساجد شهرستان محقق شده است.

فرماندار پارس‌ آباد با بیان اینکه در سال گذشته اعتبار مناسبی برای تعمیر و تجهیز کانونهای مساجد این شهرستان اختصاص یافته بود، افزود: امسال نیز اعتبارات قابل توجهی در این خصوص در نظر گرفته شده است.

وی همچنین خواستار متمرکز کردن فعالیتهای فرهنگی و حتی اجتماعی در مساجد این شهرستان شد و تصریح کرد: تربیت و تقویت بنیه دینی و مذهبی نوجوانان و جوانان، با برنامه ریزی دقیق باعث جذب آنها به سمت مساجد خواهد شد.

خدابنده فعالیت کانونهای فرهنگی هنری در مساجد پارس آباد را تاثیر گذار دانست و ابراز داشت: امسال برنامه های کانونهای مساجد در این شهرستان کیفی تر بوده، بطوریکه در کنار دیگر نهادهای فرهنگی در برنامه ریزی های فرهنگی نیز نقش اساسی داشته است.

وی با بیان اینکه مساجد در اسلام به عنوان پایگاه اصلی فعالیتهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شناخته شده است، متذکر شد: نباید مساجد نقش اصلی و اساسی خود را که تربیت دینی و مذهبی است از دست بدهند.

فرماندار پارس‌ آباد همچنین به نقش برجسته کانونهای مساجد در مقابله با جنگ نرم اشاره کرد و یاد آور شد: این نقش با حضور کانونهای مساجد در جامعه و ارایه برنامه های فرهنگی و هنری گسترده به مردم، بی شک پر رنگ خواهد شد.

در پایان این همایش 14 نفر فعال قرآنی و مساجد این شهرستان تجلیل به عمل آمد.