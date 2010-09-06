درخواست اولویت برای طرح افزایش تعطیلی عید فطر

به گزارش خبرگزاری مهر ، محسن کوهکن با بیان اینکه طرح اختیار دولت برای تعیین ساعات کار در ماه مبارک رمضان و افزایش تعطیلی عید فطر در دستور کار فردای مجلس قرار دارد، گفت: با توجه به تقاضای اولویت برای این موضوع، این طرح فردا در صحن مجلس مطرح می‌شود.

وی گفت: اگر طراحان طرح بخواهند که این طرح برای عید فطر امسال فایده داشته باشد، باید پس از تصویب در جلسه فردای مجلس با شورای محترم نگهبان هماهنگ کنند تا زودتر نظر خود را اعلام کند.



مطابق ماده 120 آیین نامه داخلی مجلس اگر 50 نماینده برای مطرح شدن یک طرح در جلسه مجلس تقاضای اولویت کنند، آن طرح با اولویت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.



طرح اختیار دولت برای تعیین ساعات کار در ماه مبارک رمضان و افزایش تعطیلی عید فطر با امضای 53 نماینده در جلسه روز سه شنبه دوم شهریور در صحن مجلس مطرح شد.



به موجب ماده واحده این طرح هیئت وزیران می‌تواند در ماه مبارک رمضان ساعات کاری کارکنان دولت را متناسب با فصل و شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناطق مختلف کشور، حداکثر به میزان 15 ساعت در هفته کاهش دهد به نحوی که منجر به تعطیلی یک یا چند روز کاری یا اخلال در انجام وظایف قانونی و ارائه‌ خدمات به ارباب رجوع و عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها و کاهش بهره‌وری نشود.



همچنین این طرح مقرر می‌کند که تعطیلات عید سعید فطر سه روز خواهد بود و در ازای آن 15 خرداد و 29 اسفند تعطیل رسمی نخواهند بود.