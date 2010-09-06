حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر ، با اشاره به جلسه عصر امروز دوشنبه هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: در این جلسه مباحث مختلفی از جمله برنامه های کاری مجلس در هفته بعد از تعطیلات مورد بررسی قرار گرفت.

وی مهمترین بحث این جلسه را بررسی درخواست استرداد برنامه پنجم عنوان کرد و گفت: این موضوع در این جلسه مطرح و تصمیم بر این شد که به استناد ماده 137 آئین نامه داخلی مجلس نامه مذکور در جلسه روز سه شنبه قرائت شود.

وی افزود: بر اساس این ماده استرداد لوایح قانونی که به تصویب هیئت وزیران رسیده است در صورتی که پیش از تصویب کلیات لایحه در شور اول باشد و رئیس جمهور یا وزیر مربوطه با ذکر دلایلی آن را مسترد کند گزارش آن در جلسه علنی مجلس اعلام می شود.

عضو هیئت رئیس مجلس تصریح کرد: رئیس جمهور در نامه ای که به مجلس ارائه داده است یادآور شده که شاکله و چارچوب کلی برنامه به هم خورده ، تعدادی از مواد لایحه حذف شده و مواد هم به آن اضافه شده است. بنابراین رئیس جمهور دلایلی برای استرداد لایحه مطرح کرده که بر اساس آن هیئت رئیسه مجلس تصمیم گرفت برای اجرای آئین نامه ، نامه استرداد را در جلسه علنی روز سه شنبه قرائت کند.

سبحانی نیا یادآور شد: در این میان گروهی از نمایندگان مجلس به دنبال رایزنی با رئیس جمهور برای حل مشکل ایجاد شده بودند اما به دلیل سفر رئیس جمهور به قطر این گفتگوها به نتیجه نرسید .

وی افزود: آنچه ما فردا در مجلس به آن عمل می کنیم چیزی است که آئین نامه به آن تاکید دارد اما در عین حال مجلس آمادگی دارد اشکالات و ایجاد مد نظر دولت را با کار کارشناسی مورد بررسی بدهد و برای رفع آنها به دولت کمک کند اما این همکاری ها منوط به آن است که دولت نامه استرداد لایحه را پس بگیرد درغیر این صورت هیچ کارگروهی وظیفه پیگیری رفع ایرادات را نخواهد داشت و اساسا مجلس نمی تواند دیگر وارد این موضوع شود.

سبحانی نیا یادآور شد: امکان دارد دولت پس از قرائت نامه استرداد نیز تغییر نظر داده و اعلام کند که حاضر به حل مشکلات فی مابین است در آن صورت باید انصراف خود را از استرداد اعلام کرده تا مجلس بر اساس آن انصراف مجددا کار بررسی لایحه برنامه پنجم را از سر بگیرد در غیر این صورت پس از قرائت نامه استرداد کمیسیون تلفیق بررسی ها را ادامه نخواهد داد.

وی در پاسخ به این سئوال که نظر رئیس مجلس نسبت به این اقدام دولت پس از بررسی 90 درصد از لایحه برنامه پنجم چه بود، گفت: از نظر رئیس مجلس و دیگر اعضای هیئت رئیسه اگر دولت مصر بر استرداد لایحه باشد مشکلی خاصی پیش نخواهد آمد زیرا ما همچنان که در بودجه سال 89 اجرای برنامه چهارم را تمدید کردیم ، می توانیم در بودجه سال آینده آن را تمدید کنیم اما بهتر آن است که کشور بر اساس یک برنامه مدون و از پیش تعیین شده حرکت کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سئوال که گفتگوهای انجام شده بین اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق با رئیس جمهور که روز گذشته و به دنبال نامه استرداد لایحه صورت گرفت به کجا انجامید، گفت: متاسفانه در جلسه امروز هیئت رئیسه، آقای ابوترابی حضور نداشت تا گزارشی از این جلسه ارائه دهد اما آنچه در جلسه هیئت رئیسه مطرح شده آن بودکه به دلیل سفر رئیس جمهور به قطر گفتگویی بین این گروه و رئیس جمهور انجام نگرفته و قرار شده بود تا گفتگوها پس از سفر رئیس جمهور ادامه یابد.

سبحانی نیا مجددا یادآور شد در صورتی که دولت از استرداد انصراف دهد مجلس آمادگی دارد تا ایرادات مورد نظر دولت را رفع کند در غیر این صورت مجلس و کمیسیون تلفیق دیگر وظیفه ای برای بررسی این لایحه نخواهند داشت.

وی همچنین افزود: مجلس شورای اسلامی امکان بررسی برنامه پنجم در غالب طرح را هم نخواهد داشت زیرا پیش بینی منابع درآمدی در برنامه باید انجام شود که این منابع هزینه ای و درامدی بسیاری بالاست و اساسا نمی شود این برنامه را در غالب طرح تنظیم کرد زیرا به دلیل مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و ایجاد بار مالی برای دولت و مورد ایراد شورای نگهبان است.

عضو هیئت رئیس مجلس گفت: نامه استرداد لایحه برنامه پنجم در دقایق اولیه جلسه علنی روز سه شنبه قرائت خواهد شد.

به گزارش مهر ، محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس پیش از این از تصمیم دولت و مجلس برای مسکوت گذاشتن درخواست استرداد برنامه پنجم توسعه تا بعد از تعطیلات دو هفته ای مجلس و تاکید بر ادامه مذاکرات بین دو قوه تا رسیدن به نتیجه نهایی خبر داده بود.

دولت دیروز یکشنبه درخواست استرداد لایحه برنامه پنجم توسعه را دراعتراض به تغییرات صورت گرفته در آن به مجلس شورای اسلامی فرستاد .