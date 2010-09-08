پوشش ملی دانشگاهی تعیین شود/ اجرای آیین نامه حجاب و عفاف دانشجویان

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فعالیتهای دانشجویی و امور فرهنگی دو موضوع جدا از هم نیستند بلکه پیشرفت تحصیلی و شرایط دانشجو با مسائل فرهنگی و رفاهی آنها ارتباط دارد. پیش از این تلفیق مدل فرهنگی دانشجویی و تحصیلی پاسخهای مثبتی را در این حوزه نشان داده است.

محققی یادآور شد: عموم دانشجویان در این امور، همگرا، هم افزا و بدون انتزاع عمل می کنند و بخش آموزش برای تحقق اهداف خود به همکاری در موضوعات فرهنگی، معنوی، شئون دانشجویی و مسئله عفاف و حجاب نیاز دارد.

وی گفت: ما برای تحقق عفاف و حجاب در دانشگاههای علوم پزشکی به فرهنگ اصیل آن یعنی امر به معروف و نهی از منکر معتقدیم و عقیده داریم نیازی به شیوه های نامتعارف نیست.

معاون وزیر بهداشت اظهار داشت: جامعه دانشجویی در نهاد خود به صورت درون جوش، شئون دانشجویی را می پذیرند و برنامه ریزی کرده و چالش ها را منتقل می کنند و با دیدگاه حل مشکل و غیرحذفی و افزایش توانمندی وارد میدان می شوند. در مسئله عفاف و حجاب برخوردهای انضباطی، حذفی و تنبیهی نباید محور باشد ضمن اینکه نظم هم باید باشد.

وی گفت: برخوردهای معقولانه باید به عنوان سیاست بازدارنده برای بخشی که نظم را رعایت نمی کنند بکار گرفته شود چرا که باید بدانیم ما با یک قشر فرهنگی، فرهیخته و متخلق روبرو هستیم که آداب را می دانند و با سپردن مسئولیت به خود آنها این ارزشهای مهم را تسری ببخشیم.

محققی گفت: ما مشکلاتی که بعضاً وجود دارد را انکار نمی کنیم اما در عین حال معتقدیم که موضوع پوشش دانشگاهی موضوعی است که در مهمترین دانشگاههای دنیا هم که ارتباطی با فرهنگ اسلامی ندارند رعایت می شود. موضوع Dress code که به عنوان لباس مخصوص رشته های علوم پزشکی ارائه می شود در مهمترین دانشگاههای جهان نیز از ضوابط خاصی پیروی می کند.

وی تاکید کرد: ما باید پوشش ملی دانشگاهی خود را تعریف کنیم و در این راه پوششهای محیطهای درمانی و بیمارستانی را با لحاظ کردن آداب دینی مطرح کنیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت بهترین شیوه برای اجرای درست آیین نامه مربوط به عفاف و حجاب را تعریف درست و صحیح از پوشش شاخص دانشگاهی دانست و به مهر گفت: این آیین نامه پس از نهایی شدن در دانشگاههای علوم پزشکی اجرا می شود.