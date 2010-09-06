سوریان و امیر علی اکبری به مرحله نیمه نهایی راه یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان که از بعد از ظهر یکشنبه در مسکو روسیه آغاز شده است، عصر امروز با رقابت کشتی گیران در اوزان 55، 66 و 96 کیلوگرم برای صعود به مرحله نیمه نهایی پیگیری شد.

امیر علی اکبری فرنگی کار وزن 96 کیلوگرم کشورمان پس از استراحت در دور نخست در دورهای دوم تا چهارم به ترتیب کشتی گیرانی از ازبکستان، مصر و بلغارستان را شکست داد تا برای حضور در دیدار فینال مقابل "اصلان بیک خوشتوف"، کشتی گیر سرشناس روس قرار گیرد.

بر این اساس حمید سوریان کشتی گیر فرنگی کار وزن 55 کیلوگرم کشورمان نیز با سه پیروزی مقابل کشتی گیرانی از الجزایر و بلغارستان و فنلاند به دیدار نیمه نهایی راه یافت تا در این مرحله به مصاف "رومن آمویان" از ارمنستان برود.

رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان طی روزهای 15 تا 17 شهریورماه در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار می شود.