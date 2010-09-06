نمایشگاه فروش پائیزه در خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی عصر دوشنبه در حاشیه افتتاحیه در جمع خبرنگاران گفت: نمایشگاه پاییزه از امروز به مدت یک هفته در مکان دائمی نمایشگاههای استان دایر خواهد بود.

نادر میرشکار اظهارداشت: اقلام مورد نیاز و اساسی مردم از جمله اقلام غذایی و پروتئینی، کیف ، کفش ،پوشاک،لوازم تحریر و ... در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.

وی بیان داشت: نمایشگاه فروش پائیزه در ماه رمضان از ساعت 15.30 الی 23 وبعد از ماه مبارک رمضان از ساعت 9 صبح تا22 خدمات لازم را به همشهریان ارایه خواهد نمود.

وی با اشاره به اینکه در نمایشگاه عرضه مستقیم کالا، اقلام مورد نیاز شهروندان در 117غرفه عرضه می شود، تصریح کرد: قیمت کالاها در این نمایشگاه 10 تا 20 درصد پایین تر از سطح قیمت بازار است.

به گفته وی کالاهایی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، و لوازم التحریر به قیمت دولتی در آن عرضه می شود.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی با بیان اینکه کار کارشناسی کالاها از سوی کارشناسان اتحادیه بازرگانی مجامع صنفی صورت گرفته است، اظهارداشت: شهروندان دقت داشته باشند‌، کالایی که تحویل می‌گیرند مطابق با نمونه‌ای که دیده‌اند‌، باشد.

میرشکار یادآورشد: تیم بازرسی سازمان بازرگانی استان و بازرسان واحد نظارت بازرسی اصناف در نمایشگاه مستقر بوده و کالاها را به لحاظ کمی و کیفی و نرخ گذاری مورد ارزیابی قرار می دهند و با هرگونه تخلف از سوی عرضه کنندگان اجناس برخورد خواهند کرد.