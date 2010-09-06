دفاع مقدس دانشگاه عملی ولایت مداری و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی استان عصر یکشنبه با حضور در جمعه خبرنگاران رسانه های گروهی دستاوردهای دوران دفاع مقدس را تشریح کردند.

امیرعبدالرضا شهری فرمانده لشگر16 زرهی قزوین در این نشست گفت: دفاع مقدس ضامن رشد و توسعه کشور شد و با خودباوری توانستیم در مقابل دشمن مسلح شده به آخرین تجهیزات نظامی بایستیم و به پیروزی برسیم.

شهری اظهار داشت: بعد از جنگ تمام کاستی ها و کمبودهای خود را جبران کردیم و امروز به برکت دستاوردهای دفاع مقدس در اوج قدرت نظامی هستیم.

وی افزود: دفاع مقدس از مردان ما سربازانی کارآمد و از زنان ما بانوانی با استقامت ساخت و موجب خودباوری جوانان کشور شد و در حالی که دشمن فکر می کرد با جنگ می تواند پایه های نظام را سست کند با ایثار رزممدگان نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند.

فرمانده لشگر 16 زرهی قزوین تصریح کرد: تاکتیک های ما در جنگ بومی است به همین دلیل برای دشمنان خود ناشناخته هستیم و تاکتیک های پیشرفته آنها نتوانست موفق شود و مردم کشور با یک دفاع بومی از سرزمینهای خود صیانت کردند و دشمن را به خاک مذلت نشاندند.

وی گفت: دفاع مقدس علیرغم خواست دشمنان، نظام و انقلاب ما را تا سالها بیمه کرد بطوری که امروز نیزهیچ کشوری بویژه آمریکا جرات تعرض به خاک مارا پیدا نمی کند چون به روحیه شهادت طلبی و پایداری ملت ما آگاه است.

امیر شهری یادآورشد: رزمندگان، مردان روزهای سخت بودند که در زمان حمله دشمن، شجاعت و استقامت خود را به جهانیان نشان دادند و امروز با وحدت نیروهای مسلح هیچ وجه تمایزی بین نیروهای نظامی و انتظامی کشور نیست و تنها تفاوت آنها در رنگ لباسشان است و قلبها واهداف آنها در دفاع از کیان اسلامی یکی است.

برگزاری 25 برنامه توسط نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدس

در ادامه این نشست جانشین فرمانده سپاه صاحب الامراستان قزوین گفت: به مناسبت سی امین سالگرد هفته دفاع مقدس 25 برنامه در سطح استان برگزار خواهد شد.

حبیب الله وفاپور اظهار داشت: امسال برنامه های هفته دفاع مقدس به مدت دو هفته اجرا خواهد شد و یاد وخاطره تمام کسانی که در این عرصه از خود ایثار و فداکاری نشان دادند گرامی داشته می شود.

وی افزود: به پاس فداکاری رزمندگان امسال از 31 شهریور تا 15 مهرماه برنامه های مختلف ومتنوعی در سراسر استان برگزار خواهد شد.

وفاپور از تشکیل 16 تشکل بسیجی شامل: سازمان بسیج طلاب، دانشجویی، دانش آموزی، اساتید، هنرمندان، اصناف، ادارات و کارخانجات در استان خبر داد و خاطر نشان کرد: راه اندازی این تشکلها بیانگر حضور بسیج درلایه های مختلف جامعه وگسترد گی نیروهای مسلح و مردمی بودن بسیج در همه زمینه هاست.

سرهنگ وفاپور اظهار داشت: با گذشت سی سال از دفاع مقدس، نظام ما مقتدرتر و آماده تر ازگذشته در مقابل هر گونه تعدی و تجاوزی به خاک کشور با صلابت ایستاده است و با اقتدار از کیان اسلامی دفاع می کند.

وی با تشریح برنامه های هفته دفاع مقدس در استان گفت: گردهمایی بزرگ رزمندگان، نیروهای بسیج، سپاه و جهاد در شهرستانهای استان، گردهمایی پیش کسوتان، بازنشستگان سپاه، ارتش، نیروهای انتظامی، جهاد و تجلیل از آنها، برگزاری صبحگاه در مدارس با سخنرانی رزمندگان سپاه، ارتش و بسیج، غبار رویی مزار شهدا، افتتاح پروژه های نیروهای مسلح، سخنرانی فرماندهان نیروهای مسلح در نمازجمعه، برگزاری شب های خاطره و شعرتوسط هنرمندان بسیجی، اجرای تئاتر خیابانی و برپایی نمایشگاه عکس دفاع مقدس از جمله این برنامه هاخواهد بود.

به گفته وفاپور همچنین یادواره شهدای ورزشکار، تجلیل از ورزشکاران جانباز بالای 70 درصد، تجلیل از بسیج طلاب، اعزام مبلغ به مناطق مختلف استان، دیدار با نماینده ولی فقیه در قزوین به منظور تجید بیعت با رهبری، افتتاح ساختمان بسیج طلاب، تجلیل از روحانیون، رزمندگان و ایثارگران، اعزام تیمهای بهداشتی و درمانی به صورت رایگان به نقاط محروم استان، یادواره زنان ایثارگر از دیگر برنامه های امسال درهفته دفاع مقدس است.

سرهنگ جعفری نسب فرمانده انتظامی استان قزوین هم در خصوص دستاوردهای دفاع مقدس در نیروهای نظامی و انتظامی بویژه صنایع نظامی مطالبی بیان کرد.