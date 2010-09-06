۱۵ شهریور ۱۳۸۹، ۱۸:۵۹

در دیدار با متکی مطرح شد:

کره جنوبی آماده همکاری با ایران در همه زمینه‌ها است

سفیر جدید کره جنوبی در دیدار وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که کشورش آماده همکاری با ایران در همه زمینه ها است .

به گزارش خبرگزاری مهر ، پارک چه هیون سفیر جدید کره جنوبی در ایران روز دوشنبه به منظور تقدیم رونوشت استوارنامه خود با منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

متکی در این دیدار ضمن اشاره به روابط خوب مردم دو کشور از گذشته‌های دور، افزود: امیدوارم روابط دو کشور در همه زمینه‌ها مسیر روبه پیشرفت را طی کند و ما شاهد تجلی آن علاوه بر زمینه ‌های اقتصادی در سایر بخش‌ها باشیم.

سفیر جدید کره جنوبی نیز ضمن ابراز خرسندی از اینکه به‌عنوان نماینده کشورش در ایران فعالیت خود را آغاز می‌کند، افزود: آماده همکاری در تمام زمینه‌ها با ایران هستیم.
 

