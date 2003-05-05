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۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۳:۲۲

خباز نماينده مجلس در يك تذكر آيين نامه اي:

چرا به سئوالات نمايندگان در كميسيونها رسيدگي نمي شود

محمد رضا خباز نماينده مردم كاشمر در جلسه امروز مجلس شوراي اسلامي در يك تذكر آيين نامه اي خطاب به هيات رييسه مجلس گفت : كميسيونهاي مجلس به سئوالات نمايندگان رسيدگي نمي كنند اين كار خلاف قانون است

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت :  در سال 81 سئوال من از وزير راه مطرح شد و قرار شد براي بررسي بيشتر كميسيون عمران اين موضوع را پيگيري كند ولي تاكنون نظر خود را اعلام نكرده است و اين تضييع حقوق نمايندگان و خلاف قانون است .
وي تصريح كرد : اگر كميسيون عمران به سئوال من رسيدگي نكند ، در صحن علني مجلس ديدگاه خود را درباره كميسيون عمران اعلام مي كنم .
وي  با اظهار اين مطلب كه :  اگر نمايندگان حقوق يكديگر را اين گونه تضييع كنيم از ديگر مسئولان چه انتظاري داريم افزود : از هيات ريسه مي خواهم به اين موضوع رسيدگي كند .
رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر خباز گفت : از اعضاي كميسيون عمران مي خواهم وقت بيشتري بگذارند و به سئوالات نمايندگان از مسئولان اجرايي رسيدگي كنند نبايد تراكم كاري سبب شود سئوالات و گزارشات كميسيونها به تاخير افتد .

 

کد مطلب 1147

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