چرا به سئوالات نمايندگان در كميسيونها رسيدگي نمي شود

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت : در سال 81 سئوال من از وزير راه مطرح شد و قرار شد براي بررسي بيشتر كميسيون عمران اين موضوع را پيگيري كند ولي تاكنون نظر خود را اعلام نكرده است و اين تضييع حقوق نمايندگان و خلاف قانون است .

وي تصريح كرد : اگر كميسيون عمران به سئوال من رسيدگي نكند ، در صحن علني مجلس ديدگاه خود را درباره كميسيون عمران اعلام مي كنم .

وي با اظهار اين مطلب كه : اگر نمايندگان حقوق يكديگر را اين گونه تضييع كنيم از ديگر مسئولان چه انتظاري داريم افزود : از هيات ريسه مي خواهم به اين موضوع رسيدگي كند .

رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكر خباز گفت : از اعضاي كميسيون عمران مي خواهم وقت بيشتري بگذارند و به سئوالات نمايندگان از مسئولان اجرايي رسيدگي كنند نبايد تراكم كاري سبب شود سئوالات و گزارشات كميسيونها به تاخير افتد .