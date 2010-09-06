همایش اهدای پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنکار مهر در رشت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در این مراسم به پیرامون اهمیت و جایگاه بخش کشاورزی در فرآیند توسعه استان اشاره کرد و گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری مبنی بر اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی و پرداختن دولت به امور حاکمیتی، نظارتی و واگذاری امور تصدیگری به بخش غیر دولتی، ضرورت ایجاب می کند در این زمینه برنامه ریزی منظمی انجام گرفته تا تسهیل در انجام امور افزایش یابد.

اردشیر روحی ماسوله همچنین تشکیل نظام صنفی کشاورزی را از برنامه های خوب و مهم ارزیابی کرد و خواستار مشارکت فعال آنان دراجرای برنامه ها و مشارکت در تصمیم سازی ها و تصمیم گری ها شد.

در ادامه این مراسم پروانه تاسیس نظام صنفی کشاورزی و مجوز استقرار شبکه خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی کشاورزی صادره به مدیران نظام صنفی و شرکتها اهداء شد.