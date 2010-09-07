روابط اقتصادی تایلند و استان مرکزی گسترش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اراک عصر دوشنبه در جلسه دیدار هیئت تجاری تایلند با تولید کنندگان استان مرکزی گفت: این هیئت تجاری در ادامه بازدید خود از ایران استان مرکزی را برای بازدید خود انتخاب کرده اند.

محمد علی عباسی با تاکید بر توسعه روابط اقتصادی بین استان مرکزی و کشور تایلند اظهار داشت: هدف اصلی سفر این هیئت، آشنایی با فرصتهای سرمایه گذاری و توانمندیهای موجود از نزدیک است.

وی اظهار داشت: تایلند در زمینه صنایع غذایی، ساخت و ساز، الکترونیکی توانمند و در زمینه صنایع اتومبیل‌‌سازی نیز به موفقیت‌های نسبتا خوبی دست یافته است.

کشور تایلند با 67 میلیون جمعیت و درآمد سرانه 2 هزار و 567 دلار دارای محصولات کشاورزی برنج، کائوچو، نیشکیر، ذرت، نارگیل، تنباکو، خرچنگ و میگو است . همچنین البسه، قطعات کامپیوتر، سرب، مس، روی و..از محصولات معدنی و صنعتی این کشور محسوب می شود.

