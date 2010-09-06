همکاری ایران با آژانس ادامه دارد/ پاسخ مثبت ایران به درخواستهای آژانس

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی هسته ای در مورد فعالیتهای هسته ای ایران ساعتی پیش در 11 صفحه در اختیار اعضای شورای حکام این آژانس قرار گرفت.

در این گزارش از ایران خواسته شده به همکاری با آژانس در انجام موضوعات خواسته شده در قطعنامه های GOV/2006/14 و GOV/2009/82 شورای حکام ادامه دهد. همچنین ایران به انجام موارد مطرح در پاراگراف دوم قطعنامه 1737 شورای امنیت که شامل توقف هرگونه فعالیت غنی سازی و فعالیتهای مرتبط با آب سنگین است، ملزم شده است.

در بخش دیگری از این گزارش به فعالیتهای هسته ای ایران در تاسیسات نطنز، جزئیات فعالیتها و میزان سوخت تولید شده در این تاسیسات که نشانگر نظارت کامل آژانس بر این فعالیتها است اشاره شده است. بخش بعدی این گزارش به فعالیتهای تاسیسات هسته ای فردو قم مربوط می شود. بر این اساس ایران در 14 سپتامبر سال 2009 میلادی وجود چنین تاسیساتی را که با هدف تامین سوخت هسته ای ایجاد شده به اطلاع آژانس رسانده است.

گزارش مدیرکل آژانس حاکی است که این نهاد ظرف سال جاری میلادی بارها از ایران تقاضای همکاری و اطلاع رسانی در مورد فعالیتهای هسته ای این کشور را کرده که این درخواستها با پاسخ مثبت ایران همراه بوده است. موضوع غنی سازی اورانیوم بعنوان یکی از موارد مورد نگرانی آژانس در این گزارش مطرح شده و در عین حال تاکید شده است که ایران همواره در مورد ادامه همکاری و اعتماد سازی مطابق با مقررات آژانس و راستی آزمایی در مورد فعالیتهای هسته ای خود اطمینان داده است.

در ادامه گزارش مدیرکل آژانس با اشاره به برنامه ایران برای ساخت تاسیسات جدید غنی‌سازی آورده است: ایران از انتخاب مکان‌هایی برای ایجاد تاسیسات جدید غنی‌سازی خبر داده و اعلام کرده که ساخت یکی از این سایت‌ها حوالی ماه مارس سال آینده میلادی آغاز خواهد شد با این حال اطلاعات لازم برای بررسی این مطلب و دسترسی آژانس را به این تاسیسات طبق موافقت‌نامه پادمان فراهم نکرده است.

مدیرکل آژانس در پایان از ایران خواسته است که به تعهدات خود در قبال آژانس و اجرای بندهای پروتکل الحاقی پایبند باشد. وی در پایان از ادامه نظارت و ارائه گزارشهای بیشتر آژانس در مورد فعالیتهای هسته ای ایران خبر داده است.

در همین رابطه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش مدیر کل آژانس را بیانگر تعهد کامل ایران به مقررات پادمان و اساسنامه آژانس خواند.

علی اصغر سلطانیه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین گزارش یوکیوآمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که دوشنبه شب در اختیار اعضای شورای حکام قرار گرفت گفت: این گزارش بار دیگر پس از گذشت 7 سال بازرسی های مستمر بر عدم انحراف مواد و فعالیت های هسته ای ایران به سمت اهداف نظامی و ممنوعه تاکید دارد.

وی در عین حال گفت: اگرچه این گزارش با ورود به جزییات فنی و نیز نقل قول از بخش هایی از قطعنامه شورای امنیت به اعتبار فنی آژانس لطمه زده است ولی در آن به وضوح مشخص است که کلیه فعالیت های هسته ای ایران بویژه غنی سازی کاملا زیر نظر آژانس است.