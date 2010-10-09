فرهنگسازی مهمترین نیاز کاهش حوادث موتورسیکلتها در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در برخی از کشورهای دنیا از جمله ایران موتور سیکلتها جزئی از ترافیک هستند و باید همانگونه که به ایمنی سایر استفاده کنندگان از راه توجه می شود، ایمنی موتورسیکلت سواران نیز مورد توجه قرار گیرد، حتی به دلیل آسیب پذیری بیشتر سرنشینان موتورسیکلت نسبت به سرنشینان اتومبیل، این گروه نیازمند توجه بیشتر هستند.

در دهه های اخیر استفاده از این وسیله به طور فزاینده ای رشد یافته و همچنان در حال گسترش است، به تبع افزایش روزافزون استفاده از این وسیله، میزان تولید آن نیز در سالهای اخیر، روند چشمگیری داشته است.

استان گیلان به دلیل ویژگیهای خاص جغرافیایی و داشتن روستاهای فراوان در حاشیه شهرها به واسطه شغل کشاورزی که پیشه اکثر این مردم سختکوش است از فراوانی موتورسیکلت برای آمد و شد شهروندان به مزارع برخوردار است و موتورسیکلت به دلیل ارزانی قیمت، استفاده آسان و قدرت مانور حرکت در مسیرهای کم عرض مزارع کشاورزی استان مورد استقبال و استفاده گسترده قرار می گیرد.

مهمترین راهکار کاهش حوادث موتورسیکلت، ایجاد فرهنگ مناسب استفاده از این وسیله است

با توجه به استفاده سنتی از این وسیله نقلیه از زمانهای گذشته و عدم توجیه راکبان این وسیله نقلیه برای رعایت مقررات به وسیله اخذ گواهینامه متاسفانه با گسترش جاده های روستایی و آسفالته شدن اکثر راههای فرعی و روستایی در سالهای اخیر حوادث متعدد موتورسیکلت سواران در جادههای گیلان افزایش یافته است به نحوی که این قشر استفاده کننده از وسایل نقلیه موتوری با اختصاص 37 درصد تلفات انسانی حوادث ترافیکی رتبه نخست را به خود اختصاص داده اند.

فرمانده پلیس راه استان گیلان در این رابطه با اشاره به اینکه مهمترین راهکار کاهش حوادث موتورسیکلت، ایجاد فرهنگ مناسب استفاده از این وسیله نقلیه دانست و گفت: استفاده از کلاه ایمنی، لزوم دریافت گواهینامه و رعایت مقررات راهنمایی از سوی راکبان موتورسیکلت تنها راه حل پیشگیری از تصادفات موتورسیکلت در استان گیلان است.

سرهنگ غلامرضا سیری همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه آمار تولید موتورسیکلت در کشور به چه میزان است، افزود: با توجه به اینکه ساخت و مونتاژ موتورسیکلت نیاز به کارخانجات بزرگ صنعتی ندارد تعداد زیادی تولید کننده در این بخش فعالیت می کنند، ضمن اینکه در گذشته شماره گذاری موتورسیکلت به صورت دقیق انجام نمی گرفت و اکثر موتورسیکلت ها در مناطق روستایی سراسر کشور به صورت قولنامه ای و خرید و فروش خارج از قواره انجام می گرفت بنابراین آمار دقیق و مشخصی از تعداد موتورسیکلتهای موجود در کشور وجود ندارد و ارائه آمارهای تقریبی باعث بروز اشتباه در برنامه ریزی های آینده می شود.

فرمانده پلیس راه گیلان گفت: با اجرای طرح شماره پلاک ایران برای موتورسیکلت ها این مشکل نیز رفع شده و آمار دقیق موتورسیکلت ها اعلام می شود.

70 تا 80 هزار موتورسیکلت در گیلان وجود دارد

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چه میزان موتورسیکلت در استان گیلان وجود دارد، افزود: وضعیت آمار موتورسیکلت در گیلان نیز مشابه آمار کشور است و آمار دقیق موتورسیکلت ها به دلایلی که در پاسخ سئوال قبلی اشاره شد، وجود ندارد اما به صورت تقریبی چیزی حدود 70 تا 80 هزار موتورسیکلت در گیلان وجود دارد که البته با اجرای طرح پلاک ایران برای موتورسیکلتها تا پایان امسال آمار تقریبا دقیق موتورسیکلت های موجود کشور و استان گیلان مشخص خواهد شد.

سرهنگ سیری اظهارداشت: به دلیل وضعیت خاص فیزیکی موتورسیکلت با کوچکترین برخورد بیشترین خسارت جانی به موتورسیکلت وارد می آید و برابر آمار موجود 37 درصد تلفات جانی استان مربوط به موتورسواران است که این آمار از میانگین کشور بسیار بیشتر است و نشان از اهمیت کنترل و نظارت بر موتورسیکلت ها از سوی تمام سازمانهای دخیل در این بخش است.

دلیل مرگ 40 درصد موتورسواران بر اثر ضربه به سر و به اصطلاح پزشکی ایجاد تروماست

وی گفت: به دلیل نداشتن حفاظ ایمنی برای موتورسیکلت با کوچکترین ضربه و برخورد این وسیله نقلیه واژگون می شود و راکب و سرنشین با سطح آسفالت برخورد می کنند و به دلیل عدم کنترل در زمان واژگونی اکثر ضربات به سر و گردن سرنشینان موتورسیکلت وارد می آید و به جرات می توان گفت دلیل مرگ 40 درصد موتورسواران بر اثر ضربه به سر و به اصطلاح پزشکی ایجاد تروما در این افراد است که این آمار اهمیت استفاده از کلاه ایمنی در کاهش صدمات و تلفات انسانی تصادفات موتورسیکلت را نمایان می کند.

فرمانده پلیس راه گیلان ادامه داد: با استفاده از کلاه ایمنی این فرشته نجات موتورسواران، می توان از 40 درصد تلفات انسانی این بخش کاست و این کاهش تاثیرات بسیار بزرگی در مسائل اجتماعی و اقتصادی استان به همراه خواهد داشت.

بدون شک آگاه سازی روستائیان و جوانان از طریق آموزش همگانی و اطلاع رسانی می تواند نقش چشمگیری در گسترش استفاده از کلاه ایمنی و ایجاد فرهنگ صحیح استفاده از موتورسیکلت ایفا کند.

به هر حال براساس اعلام پلیس راه عوامل موثر در بروز تصادفات موتورسیکلت ها عدم رعایت حق تقدم، تغییر مسیر ناگهانی، انحراف به چپ، عدم توجه به جلو، رعایت نکردن فاصله طولی، تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توانائی در کنترل وسیله نقلیه بوده است.

همچنین بررسی ها نشان داده است که عدم استفاده از کلاه ایمنی مهمترین دلیل مرگ موتور سواران و راکبان آنها بوده است، با وجود قوانین کافی و جامع در کشور متاسفانه به دلیل عدم رعایت آنها از سوی راکبان موتورسیکلت، همه ساله تصادفات و بروز خسارتهای جانبی و مالی افزایش می یابد.

برخی از راکبان برای گریز از پلیس به استفاده از کلاه ایمنی غیراستاندارد مبادرت می ورزند

کلاه ایمنی یکی از وسایل و تجهیزات ایمنی مهم و مورد نیاز موتورسیکلت سواران است که در چند سال اخیر در کشور به ویژه در گیلان نیز از سوی مسئولان ذیربط تاکید و پیگیری می شود، متاسفانه باید گفت که موتورسیکلت سواران در جامعه چندان اهمیتی به این موضوع نداده و با عدم رعایت این موضوع روزانه با مرگ و میر موتورسیکلت سوارانی مواجهند که اکثرا در گروه سنی جوانان و نوجوانان هستند، بخش عمده ای از راکبان نیز برای گریز از پلیس به استفاده از کلاه ایمنی غیراستاندارد و پلاستیکی مبادرت می ورزند.

عدم اجبار داشتن گواهینامه موتورسیکلت و نبود ارائه آموزشهای لازم به موتور سواران از جمله مواردیست که احتمال وقوع تصادف را در این گروه از وسائل نقلیه زیاد می کند زیرا راکبان موتور شاید فرصت کافی برای کسب تجربه در خصوص چگونگی کنترل وسیله در شرایط حاد را نخواهند داشت.

در استان گیلان، اکثر جمعیت موتورسواران در جاده ها مربوط به قشر کشاورز است که متاسفانه بدلیل بی سوادی یا کم سوادی یا بالا بودن سن، اغلب فاقد گواهینامه رانندگی موتور سیکلت هستند، فرسودگی و نامناسب بودن موتورهای در حال تردد در سطح جادهها، عدم کارکرد مناسب سیستم روشنایی و ترمز آنها، فقر مالی استفاده کنندگان برای رسیدگی به موتور سیکلت خود، تکنولوژی بسیار پائین در ساخت و مونتاژ سیستمهای موتورسیکلت از عمده مشکلات موتورسیکلت و راکبان در استان به شمار می رود.

به هر حال موتورسیکلت وسیله نقلیه ای است که برای تک سرنشین یا حداکثر دو نفر با توجه به نوع وسیله نقلیه طراحی شده است، امروزه استفاده از آن در جامعه رواج بیشتری یافته است، این استقبال ناشی از ارزان بودن، جابجایی راحت تر نسبت به خودروها، سوخت ارزان و هزینه تعمیر و نگهداری کمتر آن در مقایسه با سایر وسایل نقلیه است.

راهکار مناسب در خصوص عدم وجود ایمنی در موتورسیکلتها استفاده از تجهیزات ایمنی و حفاظتی استاندارد مناسب همچون کلاه ایمنی، دستکش محافظ و چکمه مخصوص موتورسوار است که می تواند تا حدود زیادی ایمنی راکبان موتورسیکلت را تامین کند.

بنابراین از میان این تجهیزات حفاظتی کلاه ایمنی، بدلیل حفاظت از مهمترین و حساسترین عضو بدن نقش فوق العاده ای در جذب انرژی تصادف و جلوگیری از مرگ موتورسوار دارد به گونه ای که براساس گزارشات تصادف عدم استفاده از کلاه ایمنی مهمترین دلیل مرگ موتور سواران شناخته شده است.