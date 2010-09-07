عملیات گازرسانی به هشت روستای استان مرکزی آغاز شد

غلامرضا مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: کبودکمر و آجان زرندیه، لالایین و سرخده شهرستان ساوه و خط تغذیه گازرسانی به عضدیه، برج، نورآباد و ضیاآباد زرندیه، روستاهایی هستند که گازرسانی خواهد شد.

وی اظهار داشت: برای گازرسانی به روستاهای کبود کمر و آجان،اجرای 15 هزار و صد متر شبکه از نوع پلی اتیلن و نصب 21 انشعاب در انتهای خط لوله، پیش بینی شده است.

وی هزینه اجرایی و تامین کالای گازرسانی به این دو روستای شهرستان زررندیه را یک میلیارد و 924 میلیون ریال اعلام و تصریح کرد: با تکمیل عملیات گازرسانی به روستاهای کمر کبود و آجار، 520 خانوار روستایی زیرپوشش گازطبیعی قرار خواهند گرفت.

مشایخی درباره اجرای خط تغذیه گازرسانی به روستاهای عضدیه، برج، نور آباد و ضیاآباد نیز گفت: این خط تغذیه 6 اینچ در مسیری به طول 9500 متر اجرا خواهد شد و روستاهای یاد شده را زیر پوشش گاز طبیعی قرار خواهد داد.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی هزینه تأمین کالا و اجرای گازرسانی به این روستاها را بر 13 میلیارد و 55 میلیون ریال اعلام و تصریح کرد: با اجرای این خط تغذیه و گازرسانی به روستاهای عضدیه، برج، نورآباد و ضیاآباد 500 خانوار از گازطبیعی بهره مند خواهند شد.

مشایخی اجرای شبکه داخلی برای گازرسانی به دو روستای لالایین و سرخده شهرستان ساوه را از دیگر طرح هایی برشمرد که مناقصه آنها برگزار شده است.

وی گفت: گازرسانی به این روستاها نیازمند اجرای 10هزار و یکصد متر شبکه پلی اتیلن و نصب 13 انشعاب گاز در انتهای خط خواهد بود.

به گفته مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی، برای گازرسانی به این دو روستا نیز سه میلیارد و 135 میلیون ریال هزینه پیش بینی شده است و با اجرای آن 170 خانوار این دو روستا نیز از گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.