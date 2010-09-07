مهمترین عناوین روزنامه های صبح سه شنبه کشور

ایران :

وزیر بازرگانی اعلام کرد: رکود تاریخی در صادرات با 100 میلیارد دلار

سخنگوی کمیسیون تلفیق: مجلس از 174 ماده برنامه پنجم فقط 22 مورد را تغییر نداد

معاون پارلمانی رئیس جمهور پیش بینی کرد: احتمال تعطیل 3 روزه عید فطر قوت گرفت



تفاهم:

با هدفمندی یارانه ها مسکن گران نمی شود

اکونومیست گزارش داد: آینده صنایع ایران بعد از هدفمندی یارانه ها

خبرنهایی برای قیمت بنزین تکذیب شد

دور جدید افتتاح حساب یارانه نقدی آغاز شد

جام جم :

پنجمین مدال طلای جهان برای سوریان

حمل سلاح سرد همچنان قربانی می گیرد

متکی: سیاست خارجی عرصه سخنان ناپخته نیست

جوان:

آژانس: 22 کیلوگرم اورانیوم 20 درصد ایران را زیر نظر داریم

رئیس سازمان بسیج مستضعفین: سربلند از فتنه جمل گذشتیم مراقب صفین و نهروان باشید

فرج الله سلحشور، کارگردان سریال یوسف پیامبر در گفتگو با "جوان": منتظر اعاده حیثیت هستم



جهان صنعت:

واکنش نمایندگان به توقف بررسی برنامه پنجم: دولت اصرار کند به رهبری ارجاع می دهیم

رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی خبر داد: جست و جو برای یافتن بقایای جسد کورش بزرگ

تکلیف بنزین به کارگروه طرح تحول اقتصادی محول شد



حمایت:

دفاع متکی از دستگاه دیپلماسی

آخرین گمانه زنی ها از تک نرخی شدن بنزین

اقامه نماز عید فطر به امامت مقام معظم رهبری

سرنوشت مبهم لایحه پنجم توسعه کشور





خراسان:

انتقاد وزیر خارجه از برخی اعضای دولت به خاطر تضعیف دستگاه دیپلماسی

2 مدال طلای قهرمانی کشتی فرنگی جهان بر سینه سوریان و علی اکبری

در کنفرانس مشترک با امیر قطر؛ احمدی نژاد: هر اقدامی علیه ایران به معنی پاک شدن رژیم صهیونیستی از جغرافیای سیاسی است



دنیای اقتصاد:

درخواست استرداد تا مهرماه مسکوت می ماند؛ برنامه پنجم؛ دعوا بر سر چیست؟

انتقاد وزیر خارجه از تضعیف دستگاه دیپلماسی

نخستین واکنش به تغییر تعطیلات



صبح اقتصاد:

رئیس سازمان بازرسی کشور در گفتگو با صبح اقتصاد خبر داد: تخلف مخابرات در عدم اجرای کاهش تعرفه پیامک فارسی

الزام شرکت های ایرانی و سعودی به پرداخت خسارت تاخیر پروازهای حج

راه اندازی بانک بیمه تا پایان سال



شرق:

محکومیت معاون سابق استانداری تهران

اعتراض متکی به نمایندگان ویژه رئیس جمهور

لبخند جنتی به شایعه مرگش



فرهیختگان:

اعتراض متکی به موازی کاری در سیاست خارجی

در کمیسیون قضایی رخ داد: چکش کاری لایحه حمایت از خانواده

با پنجمین طلا پیاپی در مسابقات قهرمانی جهان؛ حمید سوریان افسانه شد



کیهان:

احمدی نژاد در قطر، مناسبات تازه با کشورهای عربی

لس آنجلس تایمز: روابط تجاری ایران و آلمان پس از تحریم ها رونق گرفته است

حریری: نباید سوریه را در ترور پدرم متهم می کردم



گسترش صنعت:

با موافقت نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در کارگروه مسکن: تسهیلات ساخت مسکن نیمه صنعتی افزایش یافت

رشد 25 درصدی تولید خودرو در شرکت های تابعه "ایدرو"

خبر نهایی شدن سناریوهای قیمت بنزین صحت ندارد





همشهری:

توصیه کمیسیون امنیت ملی مجلس به آمانو: گره های تازه در پرونده هسته ای ایران ایجاد نکنید

استرداد لایحه برنامه پنجم؛ سکوت دولت، بلاتکلیفی مجلس

نمایندگان مردم خواستار شدند: ورود دستگاههای نظارتی و قضایی به موضوع اجرا نشدن قانون اعتبارات مترو

