۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۸:۵۵

مهمترین عناوین روزنامه های صبح سه شنبه کشور

مهمترین عناوین روزنامه های صبح سه شنبه به این شرح است.

ایران :
وزیر بازرگانی اعلام کرد: رکود تاریخی در صادرات با 100 میلیارد دلار
سخنگوی کمیسیون تلفیق: مجلس از 174 ماده برنامه پنجم فقط 22 مورد را تغییر نداد
معاون پارلمانی رئیس جمهور پیش بینی کرد: احتمال تعطیل 3 روزه عید فطر قوت گرفت

تفاهم:
با هدفمندی یارانه ها مسکن گران نمی شود
اکونومیست گزارش داد: آینده صنایع ایران بعد از هدفمندی یارانه ها
خبرنهایی برای قیمت بنزین تکذیب شد
دور جدید افتتاح حساب یارانه نقدی آغاز شد

جام جم :
پنجمین مدال طلای جهان برای سوریان
حمل سلاح سرد همچنان قربانی می گیرد
متکی: سیاست خارجی عرصه سخنان ناپخته نیست
 
جوان:
آژانس: 22 کیلوگرم اورانیوم 20 درصد ایران را زیر نظر داریم
رئیس سازمان بسیج مستضعفین: سربلند از فتنه جمل گذشتیم مراقب صفین و نهروان باشید
فرج الله سلحشور، کارگردان سریال یوسف پیامبر در گفتگو با "جوان": منتظر اعاده حیثیت هستم

جهان صنعت:
واکنش نمایندگان به توقف بررسی برنامه پنجم: دولت اصرار کند به رهبری ارجاع می دهیم
رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی خبر داد: جست و جو برای یافتن بقایای جسد کورش بزرگ
تکلیف بنزین به کارگروه طرح تحول اقتصادی محول شد

حمایت:
دفاع متکی از دستگاه دیپلماسی
آخرین گمانه زنی ها از تک نرخی شدن بنزین
اقامه نماز عید فطر به امامت مقام معظم رهبری
سرنوشت مبهم لایحه پنجم توسعه کشور

خراسان:
انتقاد وزیر خارجه از برخی اعضای دولت به خاطر تضعیف دستگاه دیپلماسی
2 مدال طلای قهرمانی کشتی فرنگی جهان بر سینه سوریان و علی اکبری
در کنفرانس مشترک با امیر قطر؛ احمدی نژاد: هر اقدامی علیه ایران به معنی پاک شدن رژیم صهیونیستی از جغرافیای سیاسی است

دنیای اقتصاد:
درخواست استرداد تا مهرماه مسکوت می ماند؛ برنامه پنجم؛ دعوا بر سر چیست؟
انتقاد وزیر خارجه از تضعیف دستگاه دیپلماسی
نخستین واکنش به تغییر تعطیلات
 
صبح اقتصاد:
رئیس سازمان بازرسی کشور در گفتگو با صبح اقتصاد خبر داد: تخلف مخابرات در عدم اجرای کاهش تعرفه پیامک فارسی
الزام شرکت های ایرانی و سعودی به پرداخت خسارت تاخیر پروازهای حج
راه اندازی بانک بیمه تا پایان سال
 
شرق:
محکومیت معاون سابق استانداری تهران
اعتراض متکی به نمایندگان ویژه رئیس جمهور
لبخند جنتی به شایعه مرگش
 
فرهیختگان:
اعتراض متکی به موازی کاری در سیاست خارجی
در کمیسیون قضایی رخ داد: چکش کاری لایحه حمایت از خانواده
با پنجمین طلا پیاپی در مسابقات قهرمانی جهان؛ حمید سوریان افسانه شد

کیهان:
احمدی نژاد در قطر، مناسبات تازه با کشورهای عربی
لس آنجلس تایمز: روابط تجاری ایران و آلمان پس از تحریم ها رونق گرفته است
حریری: نباید سوریه را در ترور پدرم متهم می کردم

گسترش صنعت:
با موافقت نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در کارگروه مسکن: تسهیلات ساخت مسکن نیمه صنعتی افزایش یافت
رشد 25 درصدی تولید خودرو در شرکت های تابعه "ایدرو"
خبر نهایی شدن سناریوهای قیمت بنزین صحت ندارد

همشهری:
توصیه کمیسیون امنیت ملی مجلس به آمانو: گره های تازه در پرونده هسته ای ایران ایجاد نکنید
استرداد لایحه برنامه پنجم؛ سکوت دولت، بلاتکلیفی مجلس
نمایندگان مردم خواستار شدند: ورود دستگاههای نظارتی و قضایی به موضوع اجرا نشدن قانون اعتبارات مترو 
 
