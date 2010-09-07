برگزاری جشنواره کشوری داستان نویسی بانه از سر گرفته می شود

قباد میمنت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج عنوان کرد: جشنواره کشوری داستان نویسی بانه بعد از چهار سال وقفه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با همکاری و مشارکت مسئولان و هنرمندان شهرستان بانه در روزهای ابتدایی آذرماه سالل جاری برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: متاسفانه با توجه به مشکلات و ناهماهنگی های مختلف، جشنواره داستان نویسی بانه با وقفه ای چهار ساله مواجه شد اما با برگزاری جلسات مختلف و هماهنگی های صورت گرفته این جشنواره بار دیگر و با حضور نویسندگان برجسته کشوری در سال جاری برگزار خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان بیان داشت: جشنواره داستان نویسی بانه که به صورت کشوری برگزار می شد، مورد استقبال چشمگیر نویسندگان و اصحاب قلم قرار می گرفت و امیدواریم در سال جاری نیز شاهد برگزاری هر چه بهتر این رویداد مهم فرهگی در استان باشیم.

میمنت آبادی افزود: جشنواره داستان نویسی بانه در دو بخش کردی و فارسی برگزار می شود و فراخوان آن نیز آماده و تا چند روز آینده منتشر شده و در اختیار علاقمندان و اصحاب قلم قرار خواهد گرفت.

جشنواره داستان نویسی بانه یکی از رویدادهای مهم استان کردستان به شمار می رفت که با توجه به بروز مشکلاتی بین هنرمندان شهرستان بانه و مدیر کل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دچار مشکل شد و از سال 85، برگزاری این جشنواره کشوری در بانه متوقف شد که با توجه به تغییر مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان و پیگیری های وی، بار دیگر این جشنواره برگزار خواهد شد.