  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۶ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۰۱

شالویی در گفتگو با مهر:

خرید آثار مربوط به دفاع مقدس از اولویت‌های موزه هنرهای معاصر است

خرید آثار مربوط به دفاع مقدس از اولویت‌های موزه هنرهای معاصر است

مدیر مرکز هنرهای تجسمی با بیان اینکه بزرگ‌ترین موزه کشور باید به دفاع مقدس اختصاص پیدا کند گفت اولویت این نهاد در خرید آثار هنری به کارهایی تعلق دارد که ارزشی و در مورد دفاع مقدس باشند.

محمود شالویی مدیر امور تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد میزان توجه این مرکز به آثاری در رابطه با موضوع دفاع مقدس به خبرنگار مهر گفت: تعدادی از تابلوها و آثاری که در گنجینه موزه هنرهای معاصر نگهداری می‌شوند در مورد همین موضوع هستند و اصولا اولویت ما در خرید آثار هنری با کارهایی است که به موضوعهای ارزشی از این دست مربوط باشند.

وی سپس به ایجاد مرکزی برای نگهداری آثار هنری با محور دفاع مقدس اشاره کرد: دفاع مقدس آنقدر ارزشمند، پراهمیت و حائز نکات ریشه‌ای بوده که این حق را بر گردن همه دارد تا حداقل یک موزه با عنوان دفاع مقدس را که دربرگیرنده آثار هنری نیز باشد، به آن اختصاص دهیم.

شالویی افزود: در راه‌اندازی چنین موزه‌ای نه یک دستگاه بلکه همه نهادهای ذی‌ربط باید همکاری شایسته‌ای داشته باشند و در این میان، نقش بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس به عنوان متولی اصلی دستگاه‌های دولتی از همه مهم‌تر است.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی در مورد استفاده از آثار تجسمی در موزه دفاع مقدس ابراز کرد: هنرمندان شاخه‌های مختلف هنرهای تجسمی وضعیت آن دوران را به تصویر کشیده‌اند. هنرهای تجسمی در دوران دفاع مقدس به یک جهت‌دهی ارزشمند نائل شد و هنوز هم در تداوم حرکتهای همان موقع، آثار خوبی خلق می‌شود.

وی عنوان کرد: موزه دفاع مقدس باید بزرگ‌ترین و سرآمدترین موزه کشور و شامل تمام هنرهای موجود در آن زمان باشد اما چنین کار عظیمی نباید محدود به یک نهاد شود و باید از تمام ارگان‌ها در ساخت این بنا دعوت کرد.

کد مطلب 1147064

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه