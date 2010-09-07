حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زکات فطره گفت: در احکام اسلامی پس از انجام یک ماه عبادت، اظهار بندگی به محضر خداوند متعال و انجام فریضه روزه، واجب است مسلمانان فطریه ای از اموال خود که بیشتر جزء مواد غذایی غالب است به مواردی که در اسلام مشخص شده است بپردازند.

وی افزود: در حقیقت فطریه را زکات فطره بدن می دانند، یعنی یک نوع سلامتی و صحت بدن برای شکرانه یک ماه روزه داری با بدنی سالم و خروج از ماه رمضان است که در راه خدا پرداخت می شود.



حجت الاسلام روحانی نژاد گفت: فطریه در جامعه نقش مهم و بسزایی دارد و نخستین نقش آن این است که مردم را به بخشندگی عادت می دهد تا آنها بتوانند از اموال خود به ویژه اموالی که شدیدا به آن وابستگی دارند در راه خداوند متعال به نیازمندان بدهند. فطریه نوعی تمرین برای بخشندگی بیشتر است.



وی با تأکید بر اینکه فطریه نوعی اعلام شکر عمومی از سوی مسلمانان به درگاه خداوند متعال است که توانسته ایم با سلامت ماه مبارک رمضان را به پایان برسانیم گفت: یکی از آثار فطریه این است که بخشی از مشکلات زندگی فقرا و نیازمندان که دچار مشکل هستند را حل می کند و در حقیقت زندگی را در جامعه متوازن می کند تا افرادی که به هر دلیلی نمی توانند هزینه های خود را تأمین کنند با دریافت زکات فطره مشکلات خود را تا قسمتی حل کنند.



معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: توصیه شده است که فطریه بدون تبلیغات به صورت فردی پرداخت شود و حتی دریافت کنندگان زکات فطره مشخص نشود، اما اگر بخواهیم به صورت نظام مند عمل کنیم و به نظر می آید که مطلوب جامعه مسلمین نیز عمل کردن به صورت نظام مند است، سازمانها و بنیادهایی شکل گرفته که زیر نظر ولی فقیه فعالیت می کنند.



وی اضافه کرد: اگر این فطریه ها به صورت نظام مند پرداخت و دریافت شوند تا مشکلات فقرا به این صورت رفع شود تأثیر آن بیشتر خواهد بود. همچنین استفاده از شیوه نظام مند نیاز به تبلیغات دارد تا سایر مسلمانان نیز تشویق شوند از این راه گره ای از مشکلات فقرا را در زمینه های مختلف باز کنند، ممکن است در جامعه مشکلات بسیاری وجود داشته باشد که بتوان آن را با زکات فطره رفع کرد اما فقرا و نیازمندان اولویت اول دریافت فطریه هستند.