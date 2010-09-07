آمریکا 6 میلیارد دلار برای آموزش ارتش افغانستان اختصاص می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، تعهد آمریکا برای آموزش نیروهای افغانی غیر قابل اجرا به نظر می رسد و بیشتر مقامات آمریکایی با صراحت اعلام کردند که آموزش نیروهای امنیتی 10 سال زمان می برد و 6 میلیارد دلار هزینه کمی برای آموزش نیروهای افغانی است.

آنتی وار در ادامه می نویسد: این برآورد غیرواقعی به نظر می رسد، چنانچه دولت آمریکا طی سال جاری 9 میلیارد دلار در افغانستان هزینه کرده و درصدد هزینه 11.6 میلیارد دلاری طی سال آینده در این کشور است.

این گزارش در حالی منتشر می شود که سی ان ان در گزارشی دیگر اعلام کرد: بیش از دو هزار نظامی دیگر که بیشتر آنها آمریکایی هستند بنا به پیشنهاد ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان در هفته های آتی وارد این کشور می شوند.

پتریوس خواستار اعزام دو هزار نظامی دیگر از جمله 750 پرسنل نظامی برای آموزش نیروهای افغانی به منظور مقابله با تجهیزات انفجاری که همچنان تهدیدی بزرگ از سوی طالبان به شمار می روند، شده است.