قهرمان المپیک حضور در مسابقات تکواندو گوانکجو را از دست داد

به گزارش خبرنگار مهر، "سون تای جین" قهرمان کره ای المپیک 2008 پکن که هفته قبل در جریان المپیک هنرهای رزمی با شکست رضا نادریان موفق به کسب مدال طلا شده بود به بازیهای آسیایی گوانگجو اعزام نخواهد نشد.

این تکواندوکار خوش فکر و با اخلاق قبل از اعزام به چین برای حضور در المپیک هنرهای رزمی، در رقابتهای انتخابی تیم ملی کره، مقابل رقیب خود یکی دیگر از "کیم"های کره نتیجه را واگذار کرده و حضور در گوانگجو را از دست داد. وی در این دیدار از رقیب خود پیش بود ولی در ثانیه های پایانی روی ضربه حریف که به صورتش اصابت کرد ناک اوت شد.

بنابراین مهمترین رقیب رضا نادریان در بازیهای آسیایی به همراه تیم ملی کره جنوبی به گوانگجو نخواهد رفت. البته هم نادریان و هم سایر اعضای تیم ملی ایران چشم بادامیهای کره را که در شش ماه گذشته در رده های سنی نوجوانان و بزرگسالان عناوین قهرمانی جهان و آسیا را به تیم ملی کشورمان واگذار کردند، به عنوان یک حریف سرسخت در المپیک آسیایی پیش رو خواهند داشت.

نادریان، معتمد، نصر، عبدالهی، کرمی و تاجیک شش عضو تیم ملی ایران در بازیهای آسیایی هستند.