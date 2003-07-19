علي اصغر رمضانپور :براي تشكيل هيات منصفه فرهنگي بايد تجربه هاي گذشته را بررسي كرد

علي اصغر رمضانپور معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر" با بيان اين مطلب افزود : هر كدام از اين اشكال ممكن است كاستي هايي داشته باشند اما مفيدترين آنها براي كتاب، تركيب شوراي فرهنگ عمومي براي نظارت برمسايل كتاب است كه از حيث اجرايي شكل تثبيت يافته تري دارد ، هرچند كمتر به ابعاد فرهنگي و حقوقي آن توجه شده است .

وي در مورد فعاليت اين گروه گفت : گروهي از طرف شورا شناخته شدند تا در مواردي كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي چاپ كتابي به نتيجه نرسيد و در مواقع اختلاف نظر، طبق نظر شورا عمل كند ، فكر مي كنم اين كار براي تشكيل هيات منصفه نيز تجربه خوبي است ، البته دو دبيرخانه مستقل نيز براي نظارت بر انتشار كتابهاي كودك و نوجوان و بزرگسال تشكيل داديم كه اين دبيرخانه ها براي رسيدگي به اختلاف نظرات و مشكلات اين امكان را دارند تا از مشورت صاحبنظران و نظر اعضاي شوراي فرهنگ عمومي نيز بهره گيرند .

رمضانپور در ادامه افزود : اتاقهاي داوري فرهنگي نيز يكي ديگر از تجارب ما در اين زمينه است كه جنبه اجرايي دارد .

رمضانپور در پاسخ به اين نظر كه " گويا تابه حال اين اتاقها كاركرد مثبتي نداشته اند " گفت : زمان چنداني از راه اندازي اين اتاقهاي داوري نگذشته و نمي توان در اين مدت نتيجه فعاليت آن را ارزيابي كرد ، اين اتاق تجربه اي در زمينه داوري فرهنگي بود ، كه براي تشكيل هيات منصفه هم بايد همين مسير راطي كرد .

معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در جواب اين پرسش كه " آيا تا به حال اقدامي براي تشكيل اين هيات توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام شده يا خير" گفت : تشكيل اين هيات منصفه نياز به مقدمات فراوان دارد ، چراكه هم بايد به زمينه هاي اجرايي آن توجه كرد و هم به لحاظ حقوقي آن را مورد بررسي قرار داد. بايد يك نظام داوري فرهنگي بصورت حرفه اي و صنفي در اين زمينه شكل بگيرد تا تلاش هاي داوري در اين زمينه بي نتيجه نماند ودر مرحله بعد انتخاب تركيب اين هيات است كه بايد از ميان متخصصان فرهنگي انتخاب شده باشند و به تاييد مرجعي مردمي نيز برسند .

رمضانپور در پاسخ به اين پرسش خبرنگار"مهر" كه آيا نمي توان براي دادگاههاي فرهنگي و دادگاههاي كتاب همانند دادگاههاي رسيدگي به جرائم رايانه اي قضاتي را آموزش داد گفت : خير ، اين كار قابل اجرا نيست ، زيرا دادگاههاي كتاب عموما براي حل ابهامات و موارد شبهه برانگيز و اختلاف نظرات كه نياز به بحث دارد تشكيل مي شود و براي چنين مواردي نمي توان قاضي آموزش داد ، بلكه بهترن راه براي رسيدگي به اختلافات همان تشكيل هيات منصفه است .



