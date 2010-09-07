کعبه در فهرست میراث جهانی قرار ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، نمادی انگلیسی در کنار کعبه با نام برج "هتل" که یکی از برجهای هفتگانه ابراج البیت است با ارتفاع 601 متر مقابل منظر گلدسته های مسجد الحرام و پهنای آسمان ساخته شده است. این هتل با یک میلیون و 500 هزار مترمربع مساحت، همراه با ترمینال شماره 3 فرودگاه دبی، عنوان بزرگترین ساختمان جهان را از آن خود کرده است.

همچنین ساعتی به بزرگی شش برابر ساعت "بیگ بِن" لندن در بلندترین نقطه این هتل نصب شده است. به گفته مسئولان سعودی این ساعت که موسوم به "برج سلطنتی ساعت مکه" است با فرا رسیدن ماه رمضان (دهم آگوست) راه اندازی شد. ساعت این برج چهل و پنج متر طول و چهل و سه متر عرض دارد و به نمادی از مجموعه هفت برج در حال ساخت تبدیل شده است.

عبدالرسول وطن دوست، نماینده ایران در مرکز میراث جهانی درباره ساخت "برج هتل" به خبرنگار مهر گفت: بنای کعبه هنوز در فهرست میراث جهانی قرار ندارد اما بی شک می تواند به عنوان یکی از مهمترین آثار جهانی متعلق به زمان پیدایش اسلام دراین فهرست ثبت شود.

وی افزود: طبق دستور العمل اجرایی کنوانسیون میراث جهانی کشورهای عضو این کنوانسیون می توانند آثار شاخص موجود در کشورشان را نامزد ثبت در فهرست میراث جهانی کنند اما تا کنون عربستان پیشنهادی برای ثبت بنای کعبه در فهرست آثار جهانی مطرح نکرده است.

وطن دوست با تاکید بر اینکه ساخت و سازهای اطراف کعبه می تواند منظر آسمانی مجموعه بنای کعبه و فضای اطراف آن را از بین ببرد گفت: با توجه به اینکه پیشنهاد ثبت آثار جز حقوق کشورهای عضو کنوانسیون است پیشنهاد ثبت کعبه نیز باید از سوی عربستان ارائه شود.

وی افزود: 6 معیار اصلی برای درج یک اثر تاریخی در فهرست آثار جهانی وجود دارد. بنابراین بنای کعبه به عنوان مقدس‌ ترین مکان در دین اسلام که همچنان در میان مسلمانان ارزشمند مانده است گزینه مهمی برای ثبت در فهرست آثار جهانی است.