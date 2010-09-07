گزارش دو پهلوی آمانو درباره سوریه/ اتهام عدم همکاری درباره سایت دیرالزور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری النشره، "یوکیا آمانو" در گزارش جدید خود درباره فعالیت های هسته ای سوریه آورده است: آژانس نتوانسته پیشرفتی در حل مسائل معلق مانده درباره تاسیسات دیرالزور در سوریه و اماکن مرتبط به آن بدست آورد و علت این مسئله عدم همکاری دمشق با آژانس در بیش از دو سال گذشته بوده است.

در گزارش آمانو آمده است: سوریه همکاری لازم با بازرسان آژانس در مسئله تاسیسات دیر الزور که اسرائیل سه سال پیش آن را با ادعای هسته ای بودن آنها بمباران کرد، نداشته است.

در این گزارش در عین حال به این مسئله اذعان شده که دمشق درباره فعالیت های هسته ای خود در تاسیسات "منصر" که تحت نظر بازرسان آژانس قرار دارد همکاری لازم را داشته و اطلاعاتی اضافی را ارائه کرده است.

بر این اساس، سوریه در قبال تولید نیترات اورانیوم و ذرات اورانیومی مشاهده شده در تاسیسات منصر اطلاعات کافی را به آژانس ارائه کرده است.

در گزارش آژانس درباره سوریه با تاکید بر لزوم همکاری بیشتر سوریه در مسئله تاسیسات دیرالزور از توافق میان آژانس و دمشق در زمینه حل مسائل معلق مانده خبر داده شده است.

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی از سوریه تقاضا کرده است که پروتکل الحاقی را در زمینه بازرسی های اضافی اجرایی کرده تا فعالیت بازرسان آژانس در این مسئله که فعالیت های هسته ای سوریه جنبه نظامی داشته تسهیل شود.