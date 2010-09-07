آمل کمترین نرخ بیکاری در مازندران را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، یدالله اکبرزاده صبح سه شنبه در مراسم افتتاح طرح های اشتغالزایی صندوق مهر امام رضا(ع) آمل افزود: به دلیل برخورداری شهرستان آمل از پنج شهرک‌ صنعتی و قطب صنعتی بودن این شهرستان در مازندران باید کاهش یابد.

وی با بیان اینکه تمام دغدغه‌های اجتماعی با حل مشکل ازدواج و اشتغال در کشور کاهش خواهد یافت، تصریح کرد: با همجمه فرهنگی که امروز از سوی دشمن را فراگرفته است، عدم وجود اشتغال جوانان را به راه دشمن هدایت می‌کند.

فرماندار آمل با تاکید بر اینکه در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی باید توزیع عادلانه و نظارت بیشتر مورد توجه قرار گیرد، خطاب به مسئولان صندوق مهر امام رضا(ع) گفت: مناطق محروم باید از تسهیلات بیشتری در زمینه اشتغال بهره‌مند شوند.

اکبرزاده با تاکید بر اینکه نظارت در رسیدن تسهیلات به منظور اشتغالزایی و افراد واجد شرایط در این زمینه ضروری است، افزود: باید نظارت دقیقی در زمینه اینکه افرادی که تسهیلات گرفته‌اند، آن را در چه زمینه‌ای هزینه کرده‌اند، صورت گیرد.

وی ادامه داد: افرادی که در شهرکهای صنعتی نیز تسهیلات گرفته کار را آغار نکرده و یا نیمه کاره رها کرده اند نیز باید شناسایی و در صورت تخلف زمینهای رایگانی که به این افراد واگذار شده باید باز پس گیری شود.

فرماندار آمل با اشاره به اینکه فرهنگ‌ سازی و اطلاع‌رسانی موجب به‌ کارگیری صحیح اعتبارات اشتغالزایی می‌شود، بر تسهیل پرداخت تسهیلات به متقاضیان تاکید کرد.