نتانیاهو در سایه تجاوز بدنبال سازش است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریه مصر امروز در مقاله ای که با عنوان "روش های ابتکاری نتانیاهو!" به چاپ رساند به ادعای آمریکا و همپیمانش درخصوص روشهای جدید اسرائیل برای برقراری سازش اشاره کرد.

دراین مقاله آمده است: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم تندرو و نژادپرست صهیونیستی روزگذشته مدعی تمایل این رژیم در محقق شدن سازش با طرف فلسطینی شد و درادامه ادعای خود دعوت به ارائه روشهای ابتکاری برای محقق شدن سازش کرد.

الجمهوریة در ادامه خاطر نشان ساخت: درحالی نتانیاهو تلاش دارد تا همانگونه که آمریکا مدعی است تظاهر به تمایل به صلح و سازش کند که رئیس جدید ستاد مشترک ارتش اسرائیل را تعیین کرد.

" یواف گالانت" همان کسی است که فرماندهی حمله وحشیانه اسرائیل به نوارغزه را در اواخر سال 2008 برعهده داشت و همانطوری که کمیته تحقیق بین المللی عنوان کرد: نظامیان تحت فرماندهی وی در غزه دست به جنایت های وحشیانه ای علیه فلسطینیان زدند.

از سوی دیگر "گالانت" درآغاز پست جدید خود دستور حمله هواپیماهای اسرائیلی به نوارغزه را صادر کرد و این درحالی است که نوارغزه در محاصره ظالمانه قرار دارد.

دراین حمله وحشیانه شماری در نوارغزه شهید و همچنین تعدادی دیگر زخمی شدند.

الجمهوریة درپایان خاطر نشان می سازد: حال این سوال را از نتانیاهو که مدعی جانبداری سرسختانه از ایجاد سازش را دارد، می پرسیم و آن اینکه آیا این حملات تجاوزکارانه علیه فلسطینیان در چارچوب روش های ابتکاری است که برای محقق شدن سازش با فلسطینیان در نظر دارد؟