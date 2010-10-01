بازسازی دارالفنون فعلا متوقف است

امان الله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: ما در سازمان نوسازی مدارس الزام قانونی داریم که با سازمان میراث فرهنگی در زمینه دارالفنون همکاری داشته باشیم و بدون هماهنگی با این سازمان دست به اقدامی در خصوص مقاوم سازی این مدرسه نزنیم.

مرمت و مقاوم سازی مدرسه دارالفنون از ابتدای سال 1388 آغاز شده است.

مدیراداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس با بیان اینکه فاز اول و دوم مرمت و مقاوم سازی دارالفنون در سالنهای جنبی و آمفی تئاتر به اتمام رسیده است، گفت: مکاتباتی را با سازمان میراث فرهنگی استان داشته ایم و اعلام کرده ایم که در زمینه مقاوم سازی مشکلی نداریم اما هنوز از جانب آنها پاسخی عنوان نشده و بنابراین پروژه فعلا متوقف شده است.

عباسی ادامه داد: حتی ما برای کنترل روش مقاوم سازیمان، یکبار طرح را روی مدرسه دیگری اجرا کرده ایم که نتایج آن موفقیت آمیز بوده است.

به گفته عباسی تا کنون برای مقاوم سازی و مرمت سالنهای جنبی مدرسه دارالفنون دو میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.